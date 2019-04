Emilio Sakraya: Hier ist das neue Video „Drauf bist“

Freitag, 26. April 2019 11:20 Uhr

Nach der Single „Bisschen allein“ veröffentlicht der in Berlin lebende Sänger, Schauspieler und Mädchdenschwarm Emilio Sakraya die nächste Single „Drauf bist“.

Verpufft ist er, der Endorphinrausch, als wäre nie was gewesen! Dabei hatte man doch so viele gemeinsame Träume. Erinnerst du dich? Aber „so wie es war, wird es nie wieder sein“, singt Emilio in seiner neuen Single „Drauf Bist“, die bei Jive Germany erscheint. Wo sind die Gefühle, wo die Euphorie? „Du bist nicht hier“, textet Emilio und beschreibt dieses unausweichliche Ende einer Zweisamkeit, die zumindest der eine Part schon nicht mehr will.

„Du lächelst nur noch wenn du drauf bist.“

Lässiger Hip-Hop-Sound

Ein Schlüsselsatz, der Impulsgeber beim Songwriting war. Er ist es geblieben. Die Metapher soll sagen: Man ist nicht mehr auf dem selben Glückstrip, sein (Liebes)High holt man sich längst woanders. Der Sound? Hip Hop mit 808-Beat. Fast schon launig, wohl auch weil die Realität so eindeutig schreit: keine Liebe mehr da. Hier ist das neue Video!

Übrigens: Derzeit dreht Emilio noch im Ausland, im Juni ist er wieder in Deutschland.