18.12.2020 11:01 Uhr

Eminem überrascht mit neuem Album!

Ohne Vorankündigung hat Rap-Ikone Eminem heute sein neues Album "Music To Be Murdered By - Side B (Deluxe Edition)" veröffentlicht! Es handelt sich dabei um den zweiten Teil von "Music To Be Murdered By", das im Januar erschienen ist.

Das neue Doppelalbum umfasst 16 neue Tracks sowie das erste 20 Tracks starke Album. Auch das Video zur neuen Single „Gnat“ (dt. Mücke), inszeniert von Lyrical Lemonade-Macher Cole Bennett (führte auch Regie bei „Godzilla“), feierte zeitgleich Premiere.

Auf Twitter kommentierte der Star “‘Like trying to fight off a #GNAT”. Und mit genau dieser Energie thematisiert Eminm in dem Song u.a. Corona, Donald Trump und Mike Pence und sorgt im Video mit einem Ausbruch aus der Quarantäne für Chaos.

Namhafte Features

Produziert wurde „Music To Be Murdered By – Side B‘ Deluxe Edition“ von Eminem und Dr. Dre, der ebenfalls als Feature-Gast dabei ist. Zu den weiteren Kollaborateuren gehören Skylar Grey, Ty Dolla $ign, Dr. Dre, Sly Pyper, MAJ und White Gold.

Das Album ist überall digital verfügbar. Außerdem kann man ab heute „Music to be Murdered By – Side B (Deluxe Edition)“ auch als 2CD und 4fach Vinyl vorbestellen.

Tracklist

1. Alfred (Interlude)

2. Black Magic (Skylar Grey)

3. Alfred’s Theme

4. Tone Deaf

5. Book of Rhymes

6. Favorite Bitch (Ty Dolla $ign)

7. Guns Blazing (Dr. Dre, Sly Pyper)

8. Gnat

9. Higher

10. These Demons (MAJ)

11. Key (Interlude)

12. She Loves Me

13. Killer

14. Zeus (White Gold)

15. Thus Far (Interlude)

16. Discombobulated