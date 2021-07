Enrique Iglesias: Neues Video „Me Pasé“ wurde in wenigen Stunden zum Klickhit

02.07.2021 20:45 Uhr

Popsänger Enrique Iglesias, erfolgreichster Latino-Künstler der Billboard-Charts und King of Latin Pop, steht in den Startlöchern, um ein weiteres Mal Geschichte zu schreiben.

Heute kehrt er für den Sommer zurück und begeistert Millionen von Fans auf der ganzen Welt mit seiner neuen Single „Me Pasé“ featuring Reggaeton-Star Farruko.

„Me Pasé“ ist ein ganz besonderer Song, der die einzigartige Magie einfängt, die Iglesias in den vergangenen zwei Jahrzehnten auf der ganzen Welt zu einer gefeierten Ikone gemacht hat. Die elektrisierenden, atemberaubend lebendigen Rhythmen, die zum Tanzen animieren, und der unwiderstehliche Beat verleihen dem Song das Potenzial zum weltweiten Sommerhit.

„Me Pasé“ ist Vorbote zum neuen Album

„Me Pasé“ ist einer der Titel auf dem neuen Album des 47-fachen Billboard Latin Music Award und mehrfachen Grammy Award Gewinners, das im September 2021 erscheint, und wird sich ganz sicher in die beeindruckende, unerreichte Liste seiner Welthits einreihen.

Enrique Iglesias‚ beeindruckende Liste von 154 Singles, die Platz 1 der Billboard-Charts erreicht haben, beinhaltet 27 Nr. 1-Hits in den Billboard Hot Latin Songs Charts – absoluter Rekord seit Bestehen besagter Charts –, außerdem insgesamt 39 Platzierungen in den Top 10 (die größte Anzahl, die je ein einzelner Künstler erreicht hat), 31 Nr. 1-Hits in den Billboard Latin Airplay Charts und 14 in den Billboard Dance Club Songs Charts.

Neuer Clip voller melancholischer Bilder

Regisseur des heute veröffentlichten offiziellen Musikvideos ist Alejandro Perez, mit dem Enrique bereits mehrere sehr erfolgreiche Videos produziert hat wie Bailando, Subeme La Radio und Duele el Corazon (jedes einzelne mit über 1 Milliarde Aufrufen).

Das Video ist an den atemberaubend schönen Stränden von Samaná entstanden, und dank des herzlichen Empfangs und der Gastfreundschaft der Menschen in der Dominikanischen Republik wurde der Dreh für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis.

In 18 Stunden sahen den Clip schon 1.170.000.

Nordamerika-Tour angekündigt

Am 25. September startet Enrique Iglesias in Las Vegas mit Co-Headliner Ricky Martin seine Stadion-Tournee durch Nordamerika. Bei gleich zwei Latin-Music-Legenden unter einem Dach, können die Fans sich auf ein historisches Event gefasst machen. Es ist Enriques erste US-Tournee seit 2017. Trotz der in einigen Städten stattfindenden Zusatzkonzerte werden die Karten schnell vergriffen sein.

Tickets sind ab sofort verfügbar auf www.livenation.com.