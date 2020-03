Enrique Iglesias und Ricky Martin gehen zusammen auf Tour

Enrique Iglesias und Ricky Martin kündigten ihre allererste gemeinsame Tournee an. Die Superstars, die in einst Rivalen waren, werden sich für 21 Shows in Nordamerika zusammentun.

Die Auftritte der Künstler werden zwischen dem 5. September und 30. Oktober stattfinden. Enrique hat den Fans der beiden verkündet, dass beide bald neue Musik herausbringen werden und gab bekannt, dass die beiden bereits lange darauf warteten, gemeinsam auf die Bühne zu treten.

Das verspricht er den Fans

Bei einer Pressekonferenz, die in dieser Woche in Los Angeles abgehalten wurde, enthüllte der 44-jährige Iglesias: „Außerdem bringen wir beide auch neue Musik heraus.“ Der Musiker fügte hinzu: „Dies ist ein historischer Moment und das zu tun, darauf haben wir eine lange Zeit lang gewartet … Die Show wird spektakulär werden.“

Ricky, der aus Puerto Rico stammt, verriet: „Es gibt nichts Besseres, als auf einer Bühne zu stehen und die Kraft von tausenden von Leuten zu fühlen und aufzustehen und zu tanzen.“ Das Paar, das seine größten Hits und neue Lieder spielen wird, wird von dem kolumbianischen Star Sebastián Yatra begleitet werden. Der ‚Hero‘-Sänger und der ‚Livin‘ La Vida Loca‘-Interpret haben beide neue Alben angekündigt, die in diesem Jahr erscheinen werden.