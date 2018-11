Eric Clapton kommt mit Weihnachtsalbum

Dienstag, 6. November 2018 19:55 Uhr

Uuund noch einer, der auf den Zug: „Ich mache ein Weihnachtsalbum“ mit aufspringt: Eric Clapton (73) ist schon jetzt ganz festlich zumute.

Eric Clapton hat soeben die diesjährige Festtagssaison eingeläutet – mit der Veröffentlichung seines allerersten Weihnachtsalbums „Happy Xmas.

Der bei seinem eigenen Label Bushbranch Records/Surfdog Records erscheinende Longplayer, Nachfolger zum erfolgreichen „I Still Do“-Album aus dem Jahr 2016 und für Clapton bereits die 24. Studioveröffentlichung, vereint neben zeitlosen Weihnachtsklassikern auch weniger bekannte Interpretationen sowie eine exklusive Neukomposition, die sich perfekt einreiht: „For Love On Christmas Day“.

Auch die Zeichnung für das Cover-Artwork stammt aus Claptons Feder.

Einen Song widmet er Avicii

„Ich hatte die ganze Zeit diese Weihnachtslieder im Kopf und versuchte mir vorzustellen, wie man sie mit einem dezenten Blues-Einschlag spielen könnte – und schließlich legte ich dann los und streute die Blues-Parts ein, zwischen die Gesangspassagen“, holt Clapton aus, der seine Interpretation von „Jingle Bells“ dem vor einem halben Jahr verstorbenen Producer und DJ Avicii widmet.

„Irgendwann hatte ich raus, wie’s funktioniert, und einer der am besten zu erkennenden Songs des Albums, auf dem letztlich auch der gesamte Ansatz fundiert, war ‘Have Yourself A Merry Little Christmas’.“ Insgesamt vereint „Happy Xmas“ 16 Titel, die Eric Clapton aufgenommen hat.

Zuletzt hatte die Gitarrenlegende Eric „Slowhand“ Clapton, dessen Karriere inzwischen gut fünf Jahr-zehnte umspannt, den Soundtrack zum Dokumentarfilm „Life In 12 Bars“ veröffentlicht. Als einziger Musiker, der gleich dreifach in der Rock & Roll Hall of Fame vertreten ist (solo, mit The Yardbirds, mit Cream), konnte er zudem bereits 18 Grammy Awards in Empfang nehmen. Sein vor zwei Jahren erschienenes Album „I Still Do“ belegte auf Anhieb Platz 5 in den deutschen Charts.