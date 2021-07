Es gibt jetzt einen offiziellen Kanye-West-Tag

23.07.2021 23:45 Uhr

Hier handelt es sich nicht um Fake-News: Die Ikone Kanye West hat jetzt ganz offiziell einen eigenen Tag.

Du denkst 2020 war ein verrücktes Jahr? Wir sagen es euch, auch 2021 gibt sich alle Mühe. Seit gestern gibt es einen offiziellen Kanye West-Tag. Erfahrt hier, wer auf die abstruse Idee kam und sie dann auch tatsächlich in die Tat umsetzte.

Listing-Party in Atlanta

Ziemlich überraschend droppte der Musiker heute sein neuntes Album „Donda“. Die Listing-Party zur neuen Platte fand bereits gestern in der US-Metropole Atlanta statt.

Dort drängten sich Zehntausende von Fans in das Mercedes Benz Stadion, welches bis auf den letzten Platz belegt gewesen sein soll.

Kanye West-Tag in Atlanta

Vor dem Beginn des Events wurde Kanye West (44) eine große Ehre zuteil. Backstage traten offizielle Vertreter der Stadt Atlanta an ihn heran, um ihm mitzuteilen, dass der 22. Juli von nun an offiziell als „Kanye West“-Tag in ihrer Stadt gefeiert werden soll.

Bei der Metropole im Süden der USA handelt es sich nämlich nicht nur um eine der wichtigsten Musik-Metropolen der Welt, sondern auch um die Geburtsstadt von Kanye West. Er verbrachte seine ersten drei Lebensjahre dort.

Versöhnung mit Jay-Z

Nicht nur in Sachen Musik reitet Kanye West aktuell auf einer Erfolgswelle. Auch in seinem Privatleben scheint es wieder besser zu laufen. Ganz offensichtlich konnte er den jahrelangen Streit mit Musik-Ikone Jay-Z (51) endlich beilegen.

Wie lässt es sich anders erklären, dass der Ehemann von Beyoncé (39) einen Feature-Auftritt auf der neuen „Donda“-LP hat?

Kim Kardashian unter den Gästen

Ebenso scheinen sich die Wogen im Umgang mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian (40) wieder zu glätten. Die Ich-Darstellerin ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit den vier gemeinsamen Kindern und Schwester Khloé Kardashian (37) das Konzert und die After-Show-Party zu besuchen.

Finden die beiden Superstars vielleicht doch wieder zusammen oder streiten sie nur nicht mehr? Für ein Liebes-Comeback spricht, dass sie bereits zum Beginn der Woche angeblich bei einem gemeinsamen Familienausflug in San Francisco gesehen wurden.