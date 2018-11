ESC-Vorentscheid: Diese sechs Acts treten an

Freitag, 9. November 2018 13:51 Uhr

Sie wollen 10 Punkte für Deutschland: Aus über 965 Bewerbungen haben es jetzt sechs in den deutschen Vorentscheid geschafft. klatsch-tratsch.de stellt die Hoffnungsträger für Deutschland vor.

Wer tritt Michael Schultes (28) Nachfolge beim ESC an? Die ersten sechs Kandidaten für „Unser Lied für Israel“ stehen jetzt fest. Die ARD zeigt den deutschen ESC-Vorentscheid im Februar. Moderiert wird das Spektakel von Barbara Schöneberger (44) und Linda Zervakis (43). Die sechs Teilnehmer wurden von zwei Fach-Jurys ausgesucht. Der NDR befindet sich derzeit mit weiteren Acts im Gespräch über deren Teilnahme an der Show. Es bleibt also weiter spannend, aber einen ersten Überblick gibt es schon jetzt.

Aly Ryan

Aly Ryan (21) wurde in Oberursel geboren und lebt mittlerweile in Los Angeles/USA. Bereits mit 16 wagte die Multi-Instrumentalistin den Sprung nach Amerika, um ihre Musikkarriere voranzutreiben. Ihre Richtung: Indie-Pop. Anfang des Jahres veröffentlichte sie ihre Debütsingle „No Parachute“, die in Deutschland erfolgreich in den Top 10 landete.

BB Thomaz

BB Thomaz (34) aus Düsseldorf sang sich bei der Show „The Voice of Germany“ im vergangenen Jahr bis ins Finale. Die hübsche Sängerin hat sich selbst Klavier- und Gitarrespielen beigebracht, heute arbeitet sie als Musikerin und Fitness-Trainerin.

Linus Bruhn

Drei Jahre lang spielte der Hamburger den kleinen Tarzan im gleichnamigen Musical. 2015 nahm er an „The Voice Of Germany“ teil und wurde von der Sängerin Stefanie Kloß gecoacht. Seit 2015 besteht auch der YouTube-Channel von Linus Bruhn, auf dem er zahlreiche Gitarren-Cover veröffentlicht hat. Der Kanal hat inzwischen mehr als drei Millionen Klicks.

Gregor Hägele

Gregor Hägele aus Stuttgart erreichte 2017 das Halbfinale der Show „The Voice of Germany“ und sang sich vor allem mit gelungenen Ed-Sheeran-Covern in die Herzen der Zuschauer. Seine Leidenschaft sind deutsche und englische Popsongs.

Lilly Among Clouds

Die 28-Jährige studierte Politologin spielt lebt in der Nähe von Würzburg und spielt in ihrer Freizeit gerne Klavier und Gitarre. 2014 bekam die Sängerin, Komponistin und Texterin den Preis für junge Kultur der Stadt Würzburg.

Makeda

Makeda (28) kommt aus Bonn; ihre familiären Wurzeln liegen in Trinidad, Karibik. Die Sängerin stand Makeda im Musical „Bodyguard“ in Köln in der Hauptrolle auf der Bühne. In einer Videobotschaft sprach Christina Aguilera im Juni über Makedas YouTube-Cover von „Fighter“: „Beautiful“ und „A lot of talent“.