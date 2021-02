04.02.2021 10:27 Uhr

Eva Benetatou: Hier ist ihr erster Song „Teil von mir“

"Promi Big Brother-Star" Eva Benetatou verkündet ihre Schwangerschaft mit der gefühlvollen Ballade „Ein Teil von mir“ und wird im Netz schnell zum Hit.

Bereits vor Wochen wurde über eine mögliche Schwangerschaft von Eva Benetatou und ihrem Verlobten Chris Stenz spekuliert. Jetzt ließ die schöne Griechin die Bombe platzen und das besonders emotional: Mit ihrem selbst geschrieben Song „Ein Teil von mir“, den sie in Zusammenarbeit mit Freunden aufnahm!

Und der sorgte im Netz schnell für Furore und wurde innerhalb von 24 Stunden mehr als 600.000 mal angeklickt.

„In den letzten Wochen haben wir die Zeit bewusst für uns genutzt, um dieses Geschenk zu begreifen. Auch wenn ich keine Sängerin bin, kommen diese Zeilen, in denen ich meine Empfindungen und Gedanken verarbeitet habe, von Herzen und aus dem Bauch heraus.“ erklärt die Düsseldorferin in einem Posting.

Auf Insta gab es zudem am Mittwochabend ein erstes süßes Foto mit Babybauch.

Mit dem „Bachelor“ fing es an

Eva und Chris sind seit 2019 zusammen und verlobten sich vor einem Jahr: Ausgerechnet am Valentinstag machte Chris seiner Eva im TV vor einem Millionen-Publikum einen Heiratsantrag. Seitdem er Eva bei der RTL-Datingshow „Der Bachelor“ gesehen hatte, wollte der Vertriebscoach und Fitness-Influencer sie kennenlernen.

Eva kam zwar ins Finale, doch – zum Glück für Chris – gab es keine letzte Rose für sie.

Sympathiepunkte beim „Sommerhaus“

Eva und Chris zogen 2020 zusammen ins „Sommerhaus der Stars“ (RTL) und machen weiterhin im TV und als Influencer Karriere. Zudem studiert Eva, die vorher als Flugbegleiterin gearbeitet hat, im Fernstudium Wirtschaftsrecht. Über die vielen positiven Kommentare und den Erfolg ihres Songs ist sie sehr glücklich: „Ich bin so happy über das tolle Feedback und kann es gar nicht richtig glauben. Das freut mich von Herzen, dass meinn Lied den Leuten so gut gefällt. Meine ganzen Gefühle und Gedanken stecken in diesem Song und deswegen ist das auch so emotional für mich und bedeutet mir die Welt.“ (PV)