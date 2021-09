Ex-Drummer der Spider Murphy Gang: Franz Trojan ist tot

Die bayerische Rockgruppe Spider Murphy Gang um Drummer Franz Trojan (vorne sitzend).

23.09.2021 19:53 Uhr

Die Spider Murphy Gang hat Kultstatus. Zur Gründungstruppe Ende der 1970er Jahre zählte Drummer Franz Trojan. Zuletzt hatte keiner mehr Kontakt zu ihm. Nun ist er gestorben.

Der frühere Schlagzeuger und Mitgründer der bayerischen Kultband Spider Murphy Gang, Franz Trojan, ist im Alter von 64 Jahren gestorben.

Die Band wisse, dass er bereits am 15. September im nordrhein-westfälischen Kamp-Lintfort gestorben sei, sagte ihr Konzertmanager Lothar Schlessmann der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk (BR) darüber berichtet.

1992 ausgestiegen

Trojan war bis 1992 Schlagzeuger der Spider Murphy Gang („Skandal im Sperrbezirk“). Günther Sigl und Barny Murphy (bürgerlich: Gerhard Gmell) hatten die Spider Murphy Gang 1977 mit Trojan und Michael Busse ins Leben gerufen. Sie benannte sich nach dem Saxofonisten in Elvis Presleys „Jailhouse Rock“. Wie damals oft, begann die Gruppe mit englischen Texten. Später stieg sie auf bayerischen Dialekt um und startete damit ihre eigene Stilrichtung.

Unbedingt hier reinhören: Die Probenaufnahme des Songs „Herzklopfen“. Was für ein Spaß:

Dazu schreibt „Lachkanone“ auf Amazon: „Ooooohhh wie schön – diese völlig verselbständigte Form des Lachens aufgrund eines romantischen Rock’n’Roll-Titelchens – geniale Proberaumaufnahme, die so unvollendet um Klassen besser ist, als es der fertige Titel je sein könnte – ein ganz heißer Tip für alle Nostalgiker, Gefühlsmenschen, Lachyoga-Freunde und jene, die zum Lachen nicht in den Keller gehen! “

Franz Trojan hatte sich zurückgezogen

Schlessmann (Konzertagentur Hello Concerts) sagte, die Band habe ihn gebeten, einen kurzen Trauertext im Netz zu veröffentlichen.

In der Anzeige mit einem Jugendbild in Schwarz-Weiß heißt es: „Die Spider Murphy Gang trauert um ihren Ex-Drummer Franz Trojan.“ Trojan habe die letzten Jahre in Kamp-Lintfort verbracht. „Er möge in Frieden ruhen!“ Keiner im Umfeld der Band hatte zuletzt Schlessmann zufolge mehr Kontakt zu Trojan, der sich seit langem zurückgezogen hatte.

Riesenhit „Skandal im Sperrbezirk“

In den 1980er Jahren machten die Tophits über den „Skandal im Sperrbezirk“ im sauberen München und über die hochnäsige Münchner „Schickeria“ die Band deutschlandweit bekannt. Heute sind noch Sigl und Murphy aus der Urbesetzung dabei.

„Wir sind weltberühmt in Bayern“, ist einer von Sigls Lieblingssätzen – und ein Understatement. Die Band hat Fans im gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Sigl sagte einmal: „Das Bayerische ist doch der beliebteste Dialekt – und alle kommen doch im Urlaub her.“