Faydee: Das ist der Mann hinter dem großen TikTok-Hit „Trika Trika“

Für die Single „Trika Trika“ haben sich Sänger, Songwriter und Producer Faydee aus Australien und die rumänische Superstar-Sängerin, Songwriterin und Model Antonia zusammengetan – mit beeindruckenden Resultaten.

Allein bei Spotify wurde der Song bereits über 2 Millionen Mal gestreamt, das dynamische Musikvideo zu der eingängigen Single steht gar bei über 27 Millionen YouTube-Views.

„Verlasse sie, verlasse sie!“

Ursprünglich veröffentlicht im Oktober 2019, ging „Trika Trika“ bei TikTok viral. Über 160k Videos entstanden mit dem Track, dazu generierte der Tiktok Challenge #TrikaTrika nicht weniger als 80 Mio. Hashtags und 160 Mio. Views.

Vorausgegangen waren dem Track die Erfolge von Faydees Single „Salam“ und Antonias „Touch Me“. Erfolgreiche Kollaborationen sind für das Power-Duo kein Neuland, so ist Faydee bestens bekannt für seinen internationalen Hit „Habibi“ (I Need Your Love) in Zusammenarbeit mit Shaggy, Mohomobi und Costi, Antonia für ihre Kollaborationen mit Inna und Pitbull.

Der Titel „Trika Trika“ des süchtig machenden Tracks lässt sich frei übersetzen mit „Verlasse sie, verlasse sie!“. Die Betonung liegt dabei auf der moralischen Unterstützung, die dieser Aufforderung zugrunde liegt. Mit seiner wachsenden Beliebtheit in den Sozialen Medien besitzt dieser Song großes Potenzial, eine internationale Erfolgsgeschichte zu werden.