Felix Jaehn: Das ist sein neuer Song „Close Your Eyes“

Felix Jaehns unaufhaltsame Erfolgsgeschichte nimmt auch dieses Jahr kein Ende. Nach „Love On Myself“ und „Never Alone“ kommt nun ein weiterer Dance/Pop-Track von Jaehn, diesmal zusammen mit VIZE und Miss Li.

„Close Your Eyes“ beschäftigt sich in seiner letzten Veröffentlichung in 2019 mit einem wichtigen Thema: Der psychischen Gesundheit. Der Song ist ein absoluter Dancefloor-Smasher, der sich zum Radio-Hit mausern dürfte.

Im Zeichen des Ichs

Mit seinen Pop-Einflüssen sorgt der Track für eine sofortige Wohlfühlgarantie und liefert zudem pure und ehrliche Texte, die von Miss Li zum Leben erweckt werden.

Jaehn & Miss Li haben den Track ursprünglich im September 2018 zusammen in Stockholm geschrieben, aber der endgültige Song wurde erst im vergangenen Monat mit Hilfe von VIZE in Deutschland produziert. Gegen Ende des Tracks hören die Fans Jaehn sagen: “How you doing? I hope you’re well.”, was eine Art Geste Aufmerksamkeit und Fürsorge sein soll.

Diese Zeilen sind auch in der Hook seiner sehr erfolgreichen Sommer-Single „Love On Myself“ zu finden und sollen seine Fans daran erinnern, dass sie nicht allein sind.

VIZE ist ein in Berlin ansässiges Duo, das 2019 mit 2 Singles in den offiziellen deutschen Top 50 Charts und über 4 Mio. monatlichen Hörern auf Spotify, ein sehr erfolgreiches Jahr hatte.

Felix Jaehn hat sich kürzlich auf eine neue musikalische Reise begeben, um die Distanz zwischen ihm und seinen Fans zu überwinden. Er begann mit dem Co-Writing seiner Texte, um sicherzustellen, dass die Messages der Songs so authentisch und ehrlich wie möglich rüberkommen.