Felix Jaehn: Das ist sein neues Video zu „Love On Myself“

Mittwoch, 17. Juli 2019 16:12 Uhr

Nachdem sich Felix Jaehn Ende Juni die Single „Love On Myself“ mit Calum Scott zurückgemeldet hat, legt er nun mit dem Video zur Single nach. Der Clip begleitet ihn auf seinem Weg zur Selbstfindung und zur Selbstliebe. Die Natur und die Umgebung spiegeln seine Gedanken und seine Gefühle wider.

Am Anfang sitzt Felix zusammengekauert auf einer Wiese mit Lavendelblüten. Er wirkt verletzlich und gedankenverloren. Als er in einen kleinen Teich vor sich blickt, spiegeln sich Kindheitserinnerungen darin wider. Später läuft Felix langsam eine beleuchtete Straße hinunter. Erst langsam und unsicher, nach und nach immer entschlossener und schneller. Waren die Szenen am Anfang dunkel, werden sie zum Ende des Videos heller und fröhlicher. Auch Felix vollzieht eine Wandlung und wirkt viel selbstbewusster und glücklicher.

Ein doppeltes Coming-Out

Felix sagt zur neuen Single: “’Love On Myself‘ ist mein persönlichstes Release aller Zeiten und mir sehr wichtig! Ich selbst zu sein fiel mir immer ziemlich schwer und tut es manchmal immer noch. Aber das ist OK! Mir geht es richtig gut zur Zeit und ich bin glücklich, dass ich die Kraft gefunden habe, in meiner Musik über meine Gefühle zu schreiben. Das ist der Anfang des zweiten Kapitels und ich kann es kaum erwarten, endlich alle Songs rauszubringen, an denen ich seit der Veröffentlichung meines Debütalbums im letzten Jahr gearbeitet habe”.

Felix Jaehn und Calum Scott sprechen am Set ihres neuen Musikvideos für „Love On Myself“ über ihre individuellen Wege zur Selbstliebe, über ihr Coming-Out, die Nachteile sozialer Medien und darüber, wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben, bevor sie es jemand anderem zurückgeben. Dass sich die beiden nicht nur musikalisch bestens verstehen, sieht man auch hier: