Felix Jaehn: Hier ist die neue Single "I Got A Feeling"

20.08.2021 13:01 Uhr

Felix Jaehn hat eine neue Single auf dem Markt - und die ist wieder zusammen mit Robin Schulz entstanden, mit dem Jaehn bereits in der Vergangenheit Erfolge feiern konnte.

Felix Jaehn und Robin Schulz setzen ihren unglaublichen Erfolgsweg mit ihrer neuen gemeinsamen Single fort: Nach ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit für „One More Time“ machen es die beiden deutschen Star-DJs tatsächlich noch einmal. Ihre neue Single „I Got A Feeling“ ist eine gewaltige Pop-Dance-Hommage an die nach langer Zeit wiedereröffnenden Dancefloors der Welt und versprüht positive Vibes. Es geht um das Gefühl von wiedergewonnener Freiheit und Lebensfreude – ab der ersten Sekunde des Songs.

Robin Schulz schwärmt von Felix Jaehn

Stimmgewaltige Unterstützung kommt dabei von der englischen Songwriterin Georgia Ku mit der Felix Jaehn bereits den Song „So Close“ zusammen mit NOTD veröffentlicht hat. Auf die Frage, was er denn an seinem Kollaborationspartner am meisten schätze antwortet Robin Schulz: „Seine Persönlichkeit und sein Charakter! Felix ist ein unglaublich netter, ruhiger und bodenständiger Kerl! Mit ihm hat man immer eine super Zeit. Man kann sowohl Spaß haben als auch ernste Gespräche führen.“ Kein Wunder also, dass sich die beiden Hit-Produzenten und Top-DJs nun bereits ein zweites Mal zusammentun!

Musikvideo folgt noch

„I Got A Feeling“ erscheint am 20. August 2021 auf Universal Music und wird auch auf allen Streaming-Plattformen erhältlich sein. Das offizielle Musikvideo zum Song feiert am 03. September 2021 auf YouTube Premiere. Reinhören kann man bereits:

So verkündete er die Zusammenarbeit

Auf Instagram hatte Felix vor wenigen Tagen auch angekündigt, dass sein neues Album „Breathe“ im Herbst kommen wird! Der 26-Jährige verkündete die News mit einem süßen Bild auf der Social Media-Plattform und der Mann, auf dem sich voller Leidenschaft ein Mann auf ihn stürzt und der ist nicht sein Freund, sondern eben sein weltweit erfolgreicher, heterosexueller Kollege Robin Schulz.