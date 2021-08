Felix Jaehn kündigt neues Album an und Robin Schulz stürzt sich auf ihn

Felix Jaehn kündigt neues Album an und Robin Schulz stürzt sich auf ihn

17.08.2021 18:30 Uhr

Neuigkeiten gibt's von Felix Jaehn: Wir dürfen uns nicht nur auf die neue Single „I Got A Feeling“ mit Robin Schulz freuen, auf Instagram hat Felix nun auch angekündigt, dass sein neues Album „Breathe“ im Herbst kommen wird!

Neuigkeiten gibt’s von Felix Jaehn: Wir dürfen uns nicht nur auf die neue Single „I Got A Feeling“ mit Robin Schulz freuen, auf Instagram hat Felix nun auch angekündigt, dass sein neues Album „Breathe“ im Herbst kommen wird!

Jaehn verkündete die News mit einem putzigen Bild bei Instagram und der Mann, der sich auf der Foto-Sharing-Plattform mit größter Leidenschaft auf den 26-Jährigen stürzt ist nicht sein Freund, sondern sein ebenso weltweit erfolgreicher, heterosexuelle Kollege Robin Schulz (34).

Unterstützung von Georgia Ku

Nach ihrer überaus erfolgreichen Zusammenarbeit „One More Time“ machen es die beiden deutschen Star-DJs Felix Jaehn und Robin Schulz tatsächlich noch einmal. Ihre neue Single „I Got A Feeling“ ist eine Pop-Dance Hommage an die nach langer Zeit allmählich wiedereröffnenden Dancefloors der Welt. Stimmgewaltige Unterstützung kommt dabei von der englischen Songwriterin Georgia Ku, mit der Felix Jaehn bereits den Song „So Close“ zusammen mit NOTD veröffentlicht hat.

„I Got A Feeling“ erscheint am 20. August 2021 auf Universal Music und wird dann auch auf allen Streaming-Plattformen erhältlich sein. Das offizielle Musikvideo zum Song feiert am 03. September 2021 auf YouTube Premiere.

Auskopplung aus neuem Album

Der Song ist gleichzeitig auch die erste Auskopplung aus Felix Jaehns neuem Album „Breathe“, das am 01. Oktober 2021 erscheinen soll.

„I Got A Feeling“ dreht sich darum einfach mal loslassen zu können, das Leben in seinen vollen Zügen zu genießen und das Gute darin wertzuschätzen“, sagte Felix einer Mitteilung seines Plattenlabels. „Ich fühle es auf jeden Fall und bin jedem der an diesem Song mitgewirkt hat einfach super dankbar.“

Und Robin Schulz, der nach einer zehnjährigen Beziehung neuerdings mit einem Model „Krolik Getman“ liiert sein soll, fügt hinzu: „Ich freue mich, dass ich nun zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Single mit meinem Freund Felix release. Die Entstehung beider Songs hat super viel Spaß gemacht und die Kooperation war echt lange überfällig.”

Das ist Felix Jaehn

Felix Jaehn setzt seinen Erfolgsweg mit „I Got A Feeling“ unentwegt fort. Für den mehrfach mit der Diamant-Schallplatte ausgezeichnete Star-DJ ist die Single mit seinem Langzeitfreund Robin Schulz der Auftakt zu seinem neuen Album „Breathe“.

Seit seinem 16. Lebensjahr wurde er für einzelne Club-Auftritte gebucht, die er mit seinem Bruder und Freunden verwirklichte.

Der heute 26-jährige ist mit über 22.000.000 monatlichen Spotify-Hörern einer der erfolgreichsten Künstler auf dem Planeten. Gerade erst erreichte seine Collab „Thank You [Not So Bad]“ mit VIZE Gold Status.

Das ist Robin Schulz

Robin Schulz gehört seit einigen Jahren zur absoluten DJ-Elite und hat mit seinem vierten Studio-Album IIII erneut bewiesen, wie vielseitig er ist. Robin Schulz erlangte 2013 durch verschiedene Remixe populärer Hits Bekanntheit.

Seinen Durchbruch feierte der mehrfach mit dem ECHO ausgezeichnete Künstler aus dem niedersächsischen Osnabrück mit einem Remix des Songs „Waves“ vom niederländischen Rapper Mr. Probz. Mit über 400 internationalen Gold, Platin und Diamant-Auszeichnungen und über 6 Milliarden Streams allein auf Spotify ist er einer der erfolgreichsten Künstler weltweit.