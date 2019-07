Felix Jaehn mit neuer Single und wir verlosen ein Date mit ihm!

Montag, 1. Juli 2019 12:51 Uhr

Mit seinem ersten Album “I” eroberte Felix Jaehn die Charts. Seine Hits wie „Hot2Touch“, „Ain’t Nobody (Loves Me Better)“, „Bonfire“, „Cool“ oder der Nummer 1-Remix „Cheerleader“ dominieren noch immer weltweit die Playlisten und Dancefloors und machen Felix zu einem der begehrtesten DJs und Produzenten.

Mittlerweile wurde sein Debüt über 3,8 Milliarden Mal gestreamt, allein in Deutschland konnte Felix Jaehn bisher sechs Airplay-#1-Hits in Reihe verzeichnen. Jetzt meldet sich der gebürtige Hamburger mit neuer Musik zurück:

Nun veröffentlicht der 24-Jährige seine neue Single „Love On Myself“, ein weiterer Entwicklungsschritt und der Start in das zweite Kapitel seiner Karriere: „Die größte Veränderung ist, dass ich nun alle Texte mitschreibe. Nach den ersten Sessions für Kapitel zwei ist mir schnell klar geworden, dass ich möchte, dass meine Musik so persönlich und authentisch wie möglich ist. Ich hoffe, dass ich durch das Teilen meiner Gedanken und Gefühle viele Herzen inspirieren kann.“

Neue Ufer

Den Anfang macht die neue Single Love On Myself, für die Felix Jaehn sich den Briten Calum Scott (Dancing On My Own) an seine Seite holte. “Es ist meine bisher persönlichste Veröffentlichung und sie bedeutet mir sehr viel. Einfach ich selbst zu sein, das war nicht immer einfach. Heute geht es mir gut und ich bin froh, dass ich die Kraft gefunden habe, meine Entwicklung und meine Gefühle in „Love On Myself“ und den kommenden Songs zu thematisieren“, so Jaehn.

Quelle: instagram.com

Felix Jaehns Erfolg wird in Kürze auf ganz besondere Weise verewigt: Am 03. Juli enthüllt er bei Madame Tussauds in Berlin seine eigene Wachsfigur sowie ein originalgetreues, interaktives DJ-Set in der VIP Area. Die Figur, an der 12 Wachskünstler insgesamt sechs Monate gearbeitet haben, trägt ein von ihm persönlich gespendetes Outfit, das er auf der großen Silvesterfeier am Brandenburger Tor vor einer Millionen Menschen getragen hat. Felix Jaehn: „Es ist total verrückt, meine eigene Wachsfigur zu haben. Das ist eine unglaubliche Ehre. Ich würde sagen, den Punkt kann ich jetzt mal direkt auf der „Lifegoals“-Liste abhaken.“

