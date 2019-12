Filip Pavlovic: Das ist sein erster Rap-Song „Benz AMG in weiß“

Filip Pavlovic (25) kennt man aus Kuppelsendungen wie z.B. „Bachelor in Paradise“. Jetzt will der Hamburger jedoch ein ganz anderes Feld aufmischen: Die Deutsch-Rap-Szene. Er hat heute seinen ersten Song „Benz AMG in weiß“ und das dazugehörige Musikvideo veröffentlicht.

Ganz in waschechter Deutsch-Rap-Manier rappt Filip Pavlovic über Geld, teure Uhren und Frauen. Für das Musikvideo flog er extra nach Spanien um sich mit genau eben diesen Dingen abzulichten. Dass Filip auf dem Gebiet Deutsch-Rap noch ein Anfänger ist, lässt sich nicht verleugnen.

Release-Party

Auf Instagram rührt er trotzdem gekonnt die Werbetrommel und schreibt: „Für mich ist es der zweite Geburtstag dieses Jahr. Meine erste Single wird Released! Liebe Pavlorichs ich kann das immer noch nicht greifen was alles in den letzten Wochen passiert ist. Ich freue mich mit euch den Start meines Musik-Kapitels zu eröffnen.“

Und wie klingt „Benz AMG in weiß“? Wie ein Mix aus Kay One, Pietro Lombardi und Rap-Quereinsteiger. Am Samstag wird Filip außerdem eine riesige Record-Release-Party schmeißen und dazu sind natürlich allerhand Influencer und „Bachelor“-Kollegen eingeladen. Ex-„Bachelorette“-Kandidat Sebastian Frobe schreibt: „Das wird ja ne reine Bachelor/Bachelorette Veranstaltung.“

Da sind wir natürlich schon auf die vielen Bilder gespannt…