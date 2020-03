Fiona Apple: Neues Album ist nach 8 Jahren fertig

Fiona Apple’s neues Album ist endlich fertig! Das ist ihre erste Platte seit acht Jahren.

Musikerin Fiona Apple hat seit ihrer Platte ‚The Idler Wheel‘ aus dem Jahr 2012 kein neues Album mehr veröffentlicht, doch das Warten hat nun ein Ende. In einem kurzen Clip, den die 42-Jährige auf der Fanseite ‚Fiona Apple Rocks‘ postete, verkündete sie nun, dass das fünfte Album endlich fertig sei und bald erscheinen werde.

Seit 2012 kein neues Album mehr

In dem Video sieht man Fiona, die in amerikanischer Zeichensprache die Buchstaben M-Y-R-E-C-O-R-D-I-S-D-O-N-E zeigt. „My record is done“, heißt das, was auf Deutsch bedeutet: „Mein Album ist fertig.“

Die Musikerin, die ihr Debütalbum ‚Tidal‘ 1996 veröffentlichte, deutete in den letzten Jahren bereits immer wieder ein neues Album an.

Auf die Frage, wann das Album für die Fans fertig sein würde, antwortete sie im letzten Jahr: „Ich weiß es nicht. Es ist schwer zu sagen. Ich sollte eigentlich schon vor einer Million Jahren fertig sein. Und ich gehe dann daher und brauche viel zu viel Zeit, um etwas zu schaffen. Ich hoffe, Anfang 2020. Denke ich.“

Zumindest diesen wagen Zeitplan hat sie nun eingehalten. Vielleicht wird man sie bald auch wieder, am Piano sitzend, auf Tour sehen.