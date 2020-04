Fiona Apple: Release-Datum für ihr neues Album steht fest

Fiona Apples erstes Album seit acht Jahren wird am 17. April veröffentlicht. In ihrer Instagram-Story teilte die 42-Jährige mit, dass ihre Fans ‚Fetch the Bolt Cutters‘ noch in diesem Monat zu hören bekommen werden.

Gegenüber der ‚The New Yorker‘-Zeitung hat die Sängerin verraten, dass der Name des Albums an einen Satz der Darstellerin Gillian Anderson angelehnt ist, den diese in dem britischen Drama, ‚The Fall‚ gesagt hat.

Hier wurden die Songs aufgenommen

Fiona, die ihr Debütalbum ‚Tidal‘ im Jahr 1996 veröffentlichte, enthüllte über die neue Musik zudem gegenüber ‚Vulture‘: „Es zieht wahrscheinlich sein eigenes Ding durch. Aber ich weiß nicht, wie ich das artikulieren soll. Es ist so, als ob du einen Monat lang trainiert hast und dich lange keiner sieht, dann bemerken alle den Unterschied, aber wenn du das eh schon immer tust, bemerkt man den Unterschied nicht wirklich.”

Die ‚Criminal‘-Musikerin verkündete Anfang des Jahres, dass sie sich auf das Album freue und erklärte auf ihren Social Media-Kanälen, dass sie sich für die Aufnahmen der Platte in ihrem Aufnahmestudio in Venice Beach in Kalifornien befand.