FKA Twigs veröffentlicht neue Musik

FKA Twigs will demnächst ein neues Mixtape veröffentlichen. Die 32-jährige Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Tahliah Debrett Barnett heißt, hat bekannt gegeben, dass sie an neuem Material arbeitet, das schon bald in den Läden stehen könnte.

Neben ein Selfie schrieb sie in den sozialen Netzwerken: „Vielleicht mache ich ein Mixtape, vielleicht!“ Zwar veröffentlichte FKA Twigs in diesem Jahr bereits den Song ‚Judge Me‘, da dieser allerdings eine Kollaboration mit Headie One ist, wäre die angekündigte EP ihr erster eigener Release 2020. Im Jahr zuvor hatte die Musikerin ihr zweites Album ‚Magdalene‘ fertiggestellt, den Nachfolger ihrer Platte ‚LP1‘ aus dem Jahr 2014.

So steht sie zu Social Media

Im Februar performte FKA Twigs mit ihrer Single ‚Cellophane‘ bei den NMA-Awards, wo sie ebenfalls die Trophäe als bester britischer Solo-Act mit nach Hause nehmen durfte. Erst vor kurzem sprach die Musikerin darüber, dass sie den sozialen Netzwerken eher kritisch gegenüber stehe. Deshalb sei sie für die Einführung einer Bildschirm-Zeit.

„Natürlich werden wir weiterhin auf Bildschirme starren, aber vielleicht können wir strengere persönliche Bildschirm-Zeiten einführen und Hilfe für diejenigen, die das Gefühl haben, dass ihre Sucht ihr Leben und ihre sozialen Fähigkeiten beeinflusst“, erklärte sie im Interview mit ‚Crack‘-Magazin, „Ich fühle mich definitiv zu realen Erlebnissen, Natur und einer reineren menschlichen Erfahrung hingezogen. Und ich denke nicht, dass ich die einzige bin.“