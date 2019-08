Fred De Palma: Schafft es dieser heiße Hit aus Italien auch hier?

Was passiert, wenn italienisches Feuer auf spanische Heißblütigkeit trifft? Die Funken sprühen! Für seinen aktuellen Track „Una Volta Ancora“ hat sich der italienische Rapper Fred De Palma (30) mit Sängerin und Schauspielerin Ana Mena (22) aus Spanien zusammengetan. Das Ergebnis ist ein Song, in dem Reggaeton-Beats sich mit spanischen Gitarren vereinen und Raps, die zwischen samtweich und beinhart wechseln, von sinnlichem Gesang umschmeichelt werden.

Heiße Szenen unter der Dusche

Und das kommt an: bereits vor zwei Monaten veröffentlicht, rangiert der Track wochenlang auf Platz eins der italienischen Singlecharts und sichert sich zudem in diversen Streaming-Playlisten die Pole Position.

Quelle: instagram.com

Dass die Chemie zwischen Fred De Palma und Ana Mena stimmt, sieht man auch im bereits über 40 Millionen Mal geklickten Musikvideo: innige Liebesszenen unter der Dusche, in einer spärlich erleuchteten Trattoria und auf dem Rücken eines Motorrads am Strand – der Clip ist mindestens so feurig wie der Song selbst. De Palma und Mena sind übrigens Wiederholungstäter: 2018 gastierte sie bereits in seinem Song „D’estate non vale“, der bisher allein bei Spotify fast 50 Millionen Mal gestreamt wurde.