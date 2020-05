Frida Gold melden sich aus der Versenkung zurück!

Frida Gold melden sich zurück mit ihrer neuen Single „Halleluja“, dem ersten Track aus dem kommenden Album „Wach“. Es ist das zweite musikalische Lebenszeichen seit 2016 – nach der Single „Wieder geht was zu Ende“.

„Halleluja“ wird am 4. Juni veröffentlicht und ist ein verführerischer Powerpop-Song über das Urvertrauen „und Solidarität mit dem eigenen Sein“. Darüber, dass alles so kommt wie es soll, nicht wie man will, und dass es so sein darf und gut ist. Alina möchte dazu ums Feuer tanzen, voller Dankbarkeit, erzählt sie lachend, bis sie frei sei, von den inneren Zweifeln, die Leichtigkeit und Bejahung verhindern.

Neues Album kommt im September

„Wach“ ist ein reflektiertes, und doch sehr emotionales Album, voll von konfrontativer Hoffnung, voll von intuitivem Glauben an die Weiterentwicklung. Denn Frida Gold haben sich Zeit gegeben, zu Prozessieren und Zuzulassen. Das hört man in den Texten, das fühlt man, wenn man die beiden trifft, und es klingt in der neuen Musik. Sie wirkt zugewandt, selbstverständlich, liebevoll. Sie bietet einen Raum, in dem nach Innen geschaut werden darf, ohne Pathos, ohne Krampf. Mit fröhlichen Tränen und Zuversicht.

Zurück in die Heimat

„Der Rückzug vor ein paar Jahren in unsere alte Heimat, das Ruhrgebiet, hat uns erlaubt, zu werden wer wir sind“, erklärte das Duo jetzt. Weg aus Berlin, weg vom alten Label. Weg aus der Welt, in der Frida Golds bisherige Karriere zwischen Tournee, Fernsehauftritten und Nummer-1-Hit stattfand. Hin zu Familie und Freunden und regelmäßigen Sessions am Klavier in Alinas sonniger Remise in Bochum.

Das Album kommt am 24. September auf den Markt. Am Donnerstag, den 28. Mai 2020, um 19.30h gibt es einen Live Stream auf Instagram @fridagold!