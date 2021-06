Gary Barlow als neuer Sänger von Coldplay?

04.06.2021 19:00 Uhr

Take-That-Star Gary Barlow hätte nichts dagegen, als der Leadsänger von Coldplay einzuspringen.

Der Frontmann von Take That hat durchblicken lassen, dass er die Chance nutzen würde, wenn er die Rolle von Chris Martin in der „Higher Power“-Band übernehmen könnte.

Coldplay sind eine glückliche Band

Im Gespräch mit Kat Shoob und Tom Price in der „Magic Radio Breakfast“-Radiosendung witzelte der Musiker: „Ich habe immer das Glück gehabt, dass wir nicht zu den Bands gehören, die die ganze Zeit miteinander streiten und das hört man oft, dass viele Bands nicht jeden mögen und wir haben uns immer großartig verstanden und ich fühlte mich deshalb immer gesegnet. Es scheint mir immer so, als ob Coldplay eine sehr glückliche Band sind, sie sind gerne zusammen, also würde ich Chris gerne beiseite schubsen und ein bisschen ‚Viva la Vida‘ singen, wisst ihr.“

Neue Musikshow für Gary Barlow

Fraglich ob Chris Martin auf dieses Angebot eingehen würde. Wohl eher nicht.

Gary Barlow warb bei der Gelegenheit auch für seine neue BBC-Musikshow „Gary Barlow: I’m With the Band“, in der eine All-Star-House-Band mit Künstlern wie Jamie Cullum, Mica Paris, James Bay und Tom Fletcher von McFly zu bewundern sein wird. (Bang)