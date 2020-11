29.11.2020 21:30 Uhr

Gary Barlow mit neuem Album: „Diese Seite kennt noch keiner von mir“

Er gehört zu den erfolgreichsten Songwritern seiner Generation. Mit „Music Played By Humans“ veröffentlicht Take-That-Kapitän Gary Barlow ein Solo-Album mit selbstgeschriebenen Swing-Liedern, für die er nicht nur ein 60-köpfiges Orchester involviert hat, sondern auch Barry Manilow, Michael Bublé, Pianist Chilly Gonzales und James „Carpool Karaoke“ Corden.

Auf gewisse Weise beschenkt Gary Barlow sich damit selbst: Denn am 20. Januar feiert der Sänger seinen 50. Geburtstag.

Im ersten Teil des großen Klatsch-tratsch.de-Interviews mit Katja Schwemmers erzählt er von den Ratschlägen seines Freundes Elton John, warum er sich diesmal neu erfinden muss sowie von den Misserfolgen, die ihm das Herz brachen.

Mr. Barlow, Sie veröffentlichen ein Swing-Album. Stehen Sie eher auf Sinatra oder auf Dean Martin?

Definitiv Sinatra! Ich hab ihn 1993 in der Royal Albert Hall gesehen. Damals war ich 22. Ich nehme auf gewisse Weise Bezug auf seinen Auftritt auf dieser Platte. Denn er kam raus und war wirklich der Anführer. Ich realisierte, dass ich jemand anderes werden muss, um diese Musik zu machen.

Nach 30 Jahren im Musikbusiness erfinden Sie sich neu?

So kann man das sagen. Ich bin eigentlich ziemlich happy damit, mich in einer Band zu verstecken. Diesmal musste ich von Anfang an die Zügel in der Hand halten. Ich habe jeden der Kollaborateure selbst kontaktiert und es nicht die Plattenfirma erledigen lassen. Ich habe alle Songs geschrieben und koproduziert. Wenn ich das Album live präsentiere, werde ich mindestens 40 Musiker um mich auf der Bühne haben. Ich muss fast schon über mich hinaus wachsen.

Inwiefern?

Ich muss der Kapitän des Schiffes sein! Der Sinatra und der Bublé. Der Typ, der die Band anführt und die Musiker einzählt. Ich muss zu dem Charakter werden, der einen Spruch mit dem Whiskey-Glas in der Hand raushaut. Da ist jede Menge Humor in den neuen Liedern. Das ist eine Seite von mir, die die Leute noch nicht kennen. Ich will diese Art von Entertainer sein, nur für diese eine Platte.

Kann man sich die Coolness à la Sinatra denn einfach so draufpacken?

Das Publikum muss dir schon abnehmen, dass das dein Revier ist. Als ich vor ein paar Jahren allein auf Theatertour war, habe ich den Zeh ins Wasser gehalten. Es gab keine Leinwände, keine großen Bühnensets. Die Leute schauten nur auf mich. Wenn du es schaffst, dass sie für zwei Stunden die Blicklinie halten, ist der Job getan.

Michael Bublé singt auf der Single mit Ihnen. Das klingt nach einem Schachzug, mit dem derzeit größten Swing-Künstler gemeinsame Sache zu machen.

Es war kein Kalkül, so gerissen bin ich nicht. Ich rief ihn eigentlich nur an, um mir Tipps für Dirigenten und Arrangeure von ihm zu holen, denn er arbeitet schließlich seit Jahren mit Orchestern zusammen. Wir telefonierten alle zwei Tage während des ersten Lockdowns. Irgendwann dachte ich: Dann können wir auch gleich zusammenarbeiten und schickte ihm einen Entwurf des Songs „Elita“. Bei meiner Frau habe ich durch die Zusammenarbeit jedenfalls Pluspunkte gesammelt.

Ist Sie Bublé-Fan?

Oh ja, seitdem wir zusammen auf seinem Konzert waren. Immer, wenn jetzt mein Handy auf dem Küchentisch anfängt zu leuchten und auf dem Display „Michael Bublé“ steht, macht sie große Augen wie ein Teenager. Es ist etwas peinlich. (lacht)

Mit James Corden singen Sie ein amüsantes Duett über die Ehrlichkeit einer Männer-Freundschaft. Haben Sie zu viele Ja-Sager in Ihrem Umfeld?

Wenn jemand mir nicht zustimmt, wird er gefeuert! Nein, ernsthaft: Ich will weder Ja- noch Nein-Sager. Wenn ich wirklich mal Rat brauche, gibt es eine sehr kurze Liste von Leuten, die ich anrufen kann. Ich kann sie an einer Hand abzählen. Elton John steht ganz oben drauf. Aber das passiert nicht sehr häufig. Wenn ich nach all den Jahren und an diesem Punkt in meiner Karriere immer noch nicht wüsste, was zu tun ist, dann wäre es höchste Zeit, aufzuhören.

Fragen Sie Ihre Familie um Rat?

Ich hoffe, es kommt nicht falsch rüber. Aber ich frage sie nicht sehr oft nach ihrer Meinung, weil ich ihre Meinung nicht wirklich will. Es ist doch so: Ich bin den ganzen Tag mit Meinungen von Leuten über mich konfrontiert. Ich würde gerne sagen, dass das keine Rolle für mich spielt, aber es kriecht doch unter meine Haut, und ich nehme es mir zu Herzen. Wenn ich Musik mache, die bei mir immer von Herzen kommt, stelle ich gleichzeitig sicher, dass mein Herz beschützt bleibt.

Nachdem Take That sich 1996 aufgelöst hatten und Ihre Solokarriere nicht lief, legten Sie an Gewicht zu und wurden depressiv. Könnten Sie ein zufriedenes Leben führen, wenn man Ihnen heutzutage die Karriere wieder wegnehmen würde?

Diesmal könnte ich es! Ich sag Ihnen, warum es mir damals mein Herz gebrochen hat: Weil ich meine Karriere beim ersten Durchlauf trotz des Erfolges nicht wirklich genießen konnte. Ich habe mir selbst nie die Zeit gegeben, um Freude daran zu haben. Ich wusste nichts von all dem „Leb den Moment“-Zeug. Aber in den vergangenen zehn Jahren, da habe ich so viele Momente wirklich gelebt. Wenn es also morgen alles vorbei wäre, dann würde ich in Würde abtreten.

Was war denn damals der schlimmere Moment: Als Madame Tussauds Ihre Wachsfigur eingeschmolzen hat oder als Sie bei den Brit Awards keiner mehr erkennen wollte?

Das mit der Wachsfigur. Interessant war, dass sie offensichtlich nur behauptet hatten, sie eingeschmolzen zu haben. Als meine Karriere wieder Fahrt aufnahm und ich zum Juror bei „X Factor“ wurde, holten sie sie wieder raus und stellten sie aus! Es war wie durch ein Wunder, dass sie gerettet wurde. Und einige Falten blieben mir auch erspart.

Haben Sie mehr von Erfolgen oder vom Scheitern gelernt?

Erfolg lehrt dich gar nichts! Aber du lernst immer vom Scheitern. Es ist natürlich großartig, Erfolg zu haben, aber auf gewisse Weise stoppt es sogar dein Wachstum. Wenn ich die Entscheidungen zählen müsste, die ich allein am heutigen Tag treffen musste, weiß ich, dass da vermutlich mehr falsche Entscheidungen dabei sind als richtige. Aber die wenigen Richtigen werden mich ans Ziel führen. So sehe ich das mittlerweile.

Glauben Sie eigentlich an Astrologie? Der Song „Bad Libran“ (zu deutsch: böse Waage) lässt das vermuten.

Nein, das tue ich nicht. Ich habe das mal ausprobiert, mir von wirklich guten Leuten ein Horoskop erstellen lassen. Die lagen immer falsch. Seitdem lese ich nicht mal mehr mein Tages-Horoskop.

Album: Gary Barlow „Music Played By Humans“ (Polydor/Universal)