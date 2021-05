Gary Barlow: „Wir sind eine Gruppe glücklicher Typen!“

Gary Barlow: "Wir sind eine Gruppe glücklicher Typen!"

04.05.2021 13:15 Uhr

Gary Barlow, Mastermind bei der britischen Herrenkapelle Take That, findet es ein gutes Zeichen, dass seine berühmte Band so lange im Geschäft ist.

Der „Shine“-Interpret, der immer noch gemeinsam mit seinen Bandkollegen Howard Donald und Mark Owen auf der Bühne steht, ist überglücklich darüber, schon seit so langer Zeit mit seinen Kumpels Musik zu machen.

Gary Barlow ist happy

Im Podcast „Conversations“ erklärt Gary Barlow: „Das Wichtigste was ich über die Jahre gelernt habe ist, dass die meisten Bands unglücklich sind. Wenn es eine Sache gibt, für die ich dankbar bin, dann ist es, dass wir eine Gruppe glücklicher Typen sind. Ich weiß nicht, ob wir einfach wirklich Glück hatten oder ob wir in die Schuhe hineingewachsen sind, oder ob wir unsere Anstrengungen anderswo hingetragen haben.“

„Ein gutes Zeichen“

Weiter sagte der 50-jährige Songwriter und Produzent: „Aber wenn wir zusammen sind, dann lieben wir es wirklich. Es ist schon Jahre her, dass wir irgendeine Art von Streit hatten. Wir sind einfach gute Jungs, nette Leute. Wir bestehen schon so lange und das ist ein gutes Zeichen.“

Und Gary hofft, dass Take That, zu denen früher auch Robbie Williams und Jason Orange gehörten, noch viele Jahre weiter bestehen wird. Er sagt: „Es ist so, wenn etwas schief läuft, kann ich immer noch zur Band zurück. Denn dort sind wir glücklich, alle lieben es.“

Das sind Take That

Take That wurde 1989 als Boygroup in Manchester gegründet. Nach den Beatles waren sie die erste englische Boyband, die einen vergleichbaren Hype unter Jugendlichen auslöste. Im Juli 1995 verließ Robbie Williams wegen wachsender Spannungen die Band.

Der Tänzer, Sänger und spätere Theaterschauspieler Jason Thomas Orange kam 1990 zu Take That, verließ die Band nach der Auflösung 1995 und einem Combeack 2005 endgültig im Jahr 2014. (Bang/KT)