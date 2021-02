01.02.2021 20:30 Uhr

Geht Katja Krasavice jetzt unter die Schauspielerinnen?

Wo Katja Krasavice auftaucht, polarisiert sie. Ob man sie nun mag oder nicht, eines kann man der 24-Jährigen nicht absprechen: ihren Erfolg. Den könnte sie vielleicht auch bald im Filmbusiness haben, denn eine Schauspielkarriere scheint Katja nicht auszuschließen.

Katja Krasavice (24) ist längst nicht mehr nur das „Sex Tape“-Girl. Die 24-Jährige hat in den letzten Jahren eine erstaunliche Karriere hingelegt. Sie sammelte TV-Erfahrung, konnte einige Chartplatzierungen einheimsen und veröffentlichte sogar ein Buch. Die Zahl der Menschen, die sie dabei unterstützen, wächst unaufhörlich: Mehr als 2,6 Millionen Fans folgen der Blondine auf Instagram. Kein Wunder, dass Katja für das kommende Jahr Großes plant.

Katjas Zukunftspläne

In der Vergangenheit hat Katja bereits erfolgreich bewiesen, dass sie vielseitig talentiert ist und in ihr mehr steckt, als nur die Influencerin. Doch die 24-Jährige hat noch lange nicht genug. In einem Interview hat sie jetzt verraten, wo es in der Zukunft für sie hingehen könnte.

Schauspielkarriere

Nun könnte sich jedoch ein weiterer Karrierezweig für die 24-Jährige öffnen. Im Interview wird Katja gefragt, ob vielleicht ein eigener Film in Planung sei. Ein „nein“ klingt definitiv anders: „2021 wird auf jeden Fall sehr viel auf euch zukommen. Haltet auf jeden Fall die Augen offen, beziehungsweise ihr müsst gar nicht die Augen offen halten. Es ist unumgänglich, weil jeder wird es mitbekommen. Ich werde euch allen richtig auf den Sack gehen!“ Klingt ganz so, als hätte Katja so einiges vor. Die Fans dürften sich über diese Nachricht auf jeden Fall besonders freuen.

Ein Verkaufsschlager nach dem anderen

Daran, dass Katja Krasavice auch mit der Schauspielerei Erfolg haben könnte, besteht kein Zweifel. Schließlich wurde bisher alles, was die 24-Jährige anfasste zu Gold. Mit 17 startet Katja ihren eigenen YouTube- und Instagram-Chanel und die Kombination aus lustige Challenges und privatem Talk über ihr Sexleben kommen an. In Windeseile sammelt die Blondine unzählige Follower. Inzwischen sind es mehr als 2,6 Millionen. Es folgt eine Teilnahme bei Promi Big Brother, ein Bestseller und schließlich ein Ausflug ins Musikbusiness.

Vom YouTube-Star in die Charts

Ende 2017 veröffentlicht Katja ihre erste Single „Doggy“ und steigt damit auf Platz 7 der deutschen Singlecharts ein. Ein Erfolg auf ganzer Linie, denn nur wenig später unterschreibt die Blondine ihren ersten Plattendeal bei Warner Music. Die richtige Entscheidung: Das erste Album, was in Zusammenarbeit mit Warner erscheint geht direkt auf die Eins. Sollte es mit der Schauspielkarriere genauso laufen, steht Katja wohl eine rosige Zukunft bevor. (AB)