Geldklammer Clique: „Wir nehmen Rapper erst ab 5k Outfit ernst”

Freitag, 26. April 2019 22:54 Uhr

Die Devise der beiden Rapper „badze bankaccount“ und „mec moneysac“ (Himmel, Namen gibt’s!) ist „good life, high life, good vibes und drop top car rides“. Als das Rap-Duo Geldklammer clique, auch bekannt als gkc, veröffentlichen die beiden heute ihre neue EP „Flawless“. Pünktlich zum Release gibt es auch das Video zur Single „Big Tymers“.

In ihrer ersten Singleauskopplung „Big Tymers“ geht es wie schon in anderen Releases den beiden Rappern hauptsächlich um Geld und teure Klamotten. Im Video präsentieren sich badze bankaccount und mec moneysac in Markenkleidern und teuren Autos.

Der hiesigen Szene voraus

Geldklammer clique bewegen sich mit der EP „Flawless“ nahe am Sound aus Amerika. Mit ihren southern-fried Raps sind sie der deutschen Rapszene einige Jahre voraus, ohne dabei ihre eigene Handschrift zu verlieren. Auch auf der neuen EP dominieren Themen rund um ihren Lifestyle, Geld und Klamotten.

Die beiden Rapper stammen ursprünglich aus Karlsruhe. Mittlerweile munkelt man auf den Straßen, dass Geldklammer clique die Reinkarnation der Diplomats sind. Aussagen wie „Wir nehmen Rapper erst ab 5k Outfit ernst” bekräftigen diese Annahme.