Gelingt Major Lazer und Brasilien-Star Anitta damit der Sommerhit?

Freitag, 21. Juni 2019 00:15 Uhr

Einen Tag vor dem offiziellen Sommeranfang, sorgen Major Lazer und die brasilianische Pop-Sensation Anitta dafür, dass vorerst keine Abkühlung in Sicht ist. „Make It Hot“ heisst das sexy Upbeat-Brett, mit dem die drei die heiße Jahreszeit einläuten.

Die temperamentvollen spanischen Vocals von Anitta, die auf Instagram fast 40 Millionen Follower zählt, harmonieren darauf perfekt mit den farbenfrohen Dancehall-Beats des Trios. Mit seinem unwiderstehlichen Urlaubs-Feeling, ist „Make It Hot“ für die angehenden Sommernächte prädestiniert. Anitta über die Arbeit an dem Ohrwurm:

„Die Gelegenheit zu haben, mit Major Lazer einen weiteren Song zu schreiben, war wirklich etwas Besonderes. Wir haben eine Energie entwickelt, die dem Zusammensein mit der Familie und engen Freunden ähnelt. Es ist schön, Ideen austauschen zu können, und das passiert jetzt ganz natürlich. Ich denke, es ist wirklich schwierig, das Lied zu hören und dabei still zu sitzen.“

Das Ende ist nahe

Erst kürzlich erschien mit „Can´t Take It From Me“ (feat. Skip Marley) die erste Single samt Video zum kommenden und vermeintlich letzten Album von Major Lazer. Damit feierte das Trio die Rückkehr seines ikonischen, namensgebenden Superhelden aus dem Jenseits. Zeitgleich gab Diplo bekannt, dass neben Walshy Fire und ihm zukünftig Ape Drums die Band vervollständigen wird.