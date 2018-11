Gina-Lisa Lohfink kündigt neue Single an

Mittwoch, 28. November 2018 15:50 Uhr

Gina-Lisa Lohink will einen Neustart als Sängerin wagen und kündigt via Instagram ihre neue Single an. Am 30. November wird ihre neue Single „Boulevard“ veröffentlicht.

Die Blondine, die für ihre recht tiefe und rauchige Stimme bekannt ist, versuchte sich bereits in den vergangenen Jahren als Sängerin, konnte aber mit Nummern wie „Alles klar“, „Barbie Girl“ oder „Tarzan & Jane“ keine großen Erfolge feiern.

Mit „Boulevard“ will sie das nun ändern und gibt einen ersten Einblick, wie sich ihr musikalisches Comeback anhören wird. Sie postete ein kurzes Video in dem sie singt: „Ich nehm einen Biss von der verbotenen Frucht, ich gebe keinen Fick und hohl mir die Krone zum Schluss. 2.0 Gina-Lisa auf Straße die Diva. Nicht adoptiert trotzdem Queen. Kauf dir weiter Boulevard, ich laufe auf ihm mit Louboutins.“

Quelle: instagram.com



Dazu schreibt sie: „Noch 2 Tage. Release meiner neuen Single am 30.11.2018.“

Die Fans scheinen das Snippet positiv aufzunehmen, so schreibt einer: „Das ist echt geil!“