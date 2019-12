Gina-Lisa Lohfink: Neuer Song mit Dante Thomas und neue Haarfarbe

Um Gina-Lisa Lohfink (33) war es in den letzten Monaten sehr ruhig, nachdem die Blondine in den letzten Jahren kaum eine Gelegenheit ausließ, um in den Medien stattzufinden. Jetzt meldete sich die 33-jährige bei Instagram zurück und hat tolle Neuigkeiten im Gepäck.

Bereits im Oktober zeigte sich die sonst so eingefleischte Blondine mit dunklen Haaren. So hatten wir Gina-Lisa Lohfink noch nie gesehen. Jetzt präsentierte sie auf ihrem Instagram-Account wieder eine neue Haarfarbe: Die Ex-„GNTM“-Kandidatin trägt die Haare nun rot.

Quelle: instagram.com

Das ist ihr neuer Song

Ob es sich dabei um eine Perücke handelt oder ob sie sich die Haare gefärbt hat, hat Gina-Lisa aber nicht verraten. Es gibt aber auch weitere News, nachdem es musikalisch lange nichts Neues gab, greift sie nun wieder an und bringt einen neuen Song heraus.

Dafür hat sie sich Verstärkung geholt. Gemeinsam mit dem alternden 2000er RnB-Star Dante Thomas hat sie den Song „All i need“ aufgenommen. Auf Instagram schreibt sie dazu: „„All i need“ ab sofort als Download und im Streaming erhältlich!!! Vielen Dank an mein Bro @realdantethomas und die beiden Auftraggeber & Produzenten @chrisdecay.de & @dj_re_lay für die coole Zusammenarbeit – hat mir sehr viel Spaß gemacht.“

„All I Need“ ist eine tanzbare Latino-Nummer, wie man sie aktuell zuhauf hört. Gina-Lisa singt auf deutsch und räkelt sich in Dessous zum Beat. Ob sie damit ihren endgültigen Durchbruch feiern kann?