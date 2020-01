Gloria Estefan mit Shakira und Jennifer Lopez beim Super Bowl?

Gloria Estefan gilt seit Jahrzehnten als Star am Latin-Musik-Himmel und wurde 2015 sogar mit der ‘Presidential Medal of Freedom’ von Barack Obama ausgezeichnet.

Musikalisch ist es allerdings ein wenig ruhiger um die 62-Jährige geworden. Doch nun meldete sich Estefan zu Wort, nachdem gemutmaßt worden war, dass die Sängerin Shakira und Jennifer Lopez in der Halbzeitshow des Super Bowl unterstützen könnte.

Gegenüber ‘Entertainment Tonight’ kündigte sie an: „Ich werde im Herzen und mit meiner Seele und meinen Geist da sein und sie bei jedem Schritt anfeuern. Sie haben sehr viele Überraschungen parat, das kann ich euch garantieren. Ich darf allerdings nicht sagen, was und wen.“

Quelle: instagram.com

Highlight zum Geburtstag

Ein Highlight des Abends wird auf jeden Fall das Comeback der ‚Hips Don’t Lie‘-Interpretin Shakira sein, die bereits vor zwei Wochen ihren neuen Song ‘Me Gusta’ veröffentlicht hatte. Shakira, deren letztes Album ‚El Dorado‘ aus dem Jahr 2017 war, bereitet sich auf ihren Auftritt am 2. Februar beim Super Bowl mit Jennifer Lopez in Miami in Florida vor.

In einem Gespräch mit Zane Lowe von Apple Musics erklärte sie: „Es wird mein Geburtstag sein! Ich wollte schon immer beim Super Bowl auftreten. Ich denke, dass es der Heilige Gral der Unterhaltungsbranche ist. Es ist ein Sportevent, aber es hat eine großartige Relevanz für uns Künstler und ich denke, dass es fantastisch werden wird und ich werde meinen Geburtstag mit 100 Millionen Leuten feiern.“