Grammys: Großes Drama hinter den Kulissen – nur eine Woche vor Verleihung

Rund eine Woche vor der diesjährigen Grammy-Verleihung hat die Chefin der Recording Academy, die die Gala organisiert, ihrer Job verloren.

Deborah Dugan sei aufgrund von Berichten über „Fehlverhalten“ vorerst freigestellt worden, berichteten zahlreiche US-Medien am Freitag unter Berufung auf die Recording Academy. Die Vorwürfe würden nun untersucht.

Das Drama geht weiter

Die Grammys gehören zu den bedeutendsten Musikpreisen der Welt und sollen in diesem Jahr am 26. Januar verliehen werden. Dugan hatte erst im vergangenen Jahr ihren Vorgänger Neil Portnow ersetzt. Der hatte unter anderem gehen müssen, weil den Grammys vorgeworfen worden war, Frauen bei der Preisvergabe zu diskriminieren.

In diesem Jahr soll die Show von Alicia Keys moderiert werden, die den begehrten Preis selbst schon 15 Mal gewann. Die Moderation der Grammys gilt als eine besonders große Ehre. Bisher durften neben Keys auch schon Größen wie Ellen DeGeneres oder auch Rosie O’Donnell durchs Programm führen.

Als Top-Favoriten werden in diesem Jahr die Newcomer Lil Nas X und Billie Eilish gehandelt. Letzere ist in allen vier Hauptkategorien nominiert. Dabei könnte auch ihr Bruder Finneas O’Connell kräftig abstauben, denn er ist an allen Songs als Komponist, Musiker und Produzent beteiligt und ist für „Bad Guy“ ebenfalls als Songwriter nominiert. (dpa/KT)

Das sind die nominierten bei den Grammys 2020

Single des Jahres (Record of the Year)

Hey, Ma – Bon Iver

Bad Guy – Billie Eilish

7 Rings – Ariana Grande

Hard Place – H.E.R.

Talk – Khalid

Old Town Road – Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus

Truth Hurts – Lizzo

Sunflower – Post Malone und Swae Lee

Song des Jahres

Always Remember Us This Way – Lady Gaga

Bad Guy – Billi Eilish

Bring My Flowers Now – Tanya Tucker

Hard Place – H.E.R.

Loner – Taylor Swift

Norman F***ing Rockwell – Lana Del Rey

Someone You Loved – Lewis Capaldi

Truth Hurts – Lizzo

Album des Jahres

I, I – Bon Iver

Norman F***ing Rockwell! – Lana Del Rey

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish

Thank U, Next – Ariana Grande

I Used to Know Her – H.E.R.

7 – Lil Nas X

Cuz I Love You (Deluxe) – Lizzo

Father of the Bride – Vampire Weekend

Bester neuer Künstler

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola