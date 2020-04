Green Day kommen mit sechs neuen Quarantäne-Songs

Green Day veröffentlichen sechs neue Songs. Die Band um Frontmann Billie Joe Armstrong macht ihren in Quarantäne ausharrenden Fans erneut eine Freude: Während der letzten Monate haben sie gleich sechs neue Songs geschrieben!

Gegenüber ‘Kerrang!’ verriet Frontmann Billie Joe Armstrong jetzt: „Ich hatte all diese Melodien in meinem Kopf, deswegen habe ich seit all den Vorkommnissen sechs Songs geschrieben.“

Ganz viel neue Musik

Und weiter: „Ich weiß nicht, wann ich wieder mit Mike [Dirnt, Bassist] und Tré [Cool, Schlagzeuger] zusammenkommen kann, aber ich habe ihnen gesagt, dass sie sichergehen sollen, dass sie derzeit in Quarantäne bleiben. Doch ich hoffe, dass wir bald wieder mit Butch Walker [Produzent] ins Studio gehen können.“

Erst vor ein paar Tagen hatten die Musiker drei Remixe der Songs ‚Lazy Bones‘, ‚Wild One‘ und ‚Oh Love‘ von ihrer LP ‚Uno… Dos… Tré!‘ aus dem Jahr 2012 ins Netz gestellt.

In einem Pressestatement steht über die neuen Versionen zu lesen, dass sie „die Tracks mit der großen Gitarre so in Szene setzen wie noch nie zuvor.“ Die EP wird damit nur kurz nach Green Days neuer LP ‚Father of All Motherf***ers‘ auf den Markt gebracht. Über die neue Platte sagte Sänger Billie dabei vor kurzem, dass die Band versucht habe, das aktuelle Album „tanzbarer“ zu machen.

Dabei bewegten sich die ‚Basket Case‘-Interpreten weg von ihrem Punk-Sound und ließen sich mehr von ihren Soul- und Motown-Einflüssen antreiben.

Über die Resultate erklärte Armstrong: „Ich glaube, es gab einen bewussten Versuch, Songs zu schreiben, die tanzbarer für uns waren. Damit Green Day die Energie nicht verliert, haben wir alle diese neuen Einflüsse mitgenommen – Motown, Soul und Prince. Wir versuchen einfach, es richtig zu machen. Ich fühle mich großartig mit diesem Album.“