Greta Thunberg: Singt die Umweltaktivistin jetzt auch noch?

Donnerstag, 25. Juli 2019 13:37 Uhr

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg gibt auf dem Track ‚The 1975‘ ihr musikalisches Debüt. Begleitet von minimalistischen Orchesterklängen ist Gretas Stimme zu hören, die sich mit einer wichtigen Botschaft an die Hörer richtet.

„Wir müssen anerkennen, dass die älteren Generationen gescheitert sind. Alle politischen Bewegungen in ihrer heutigen Form sind gescheitert. Aber Homo Sapiens ist noch nicht gescheitert“, sagt sie. In ihrer Botschaft fordert die 16-Jährige das Publikum dazu auf, Mut zu beweisen und sich für umweltpolitische Themen einzusetzen.

Quelle: instagram.com

„Wir scheitern gerade“

„Ja, wir scheitern gerade, aber es ist noch Zeit, alles umzudrehen. Wir stehen einer Katastrophe ungesagten Leidens für eine enorme Anzahl an Leuten gegenüber. Und jetzt ist nicht die Zeit, mit Höflichkeit zu sprechen oder sich darauf zu konzentrieren, was wir sagen können oder nicht können“, erklärt sie. „Jetzt ist die Zeit, um klar zu sprechen. Also, an alle da draußen: Jetzt ist die Zeit für bürgerliche Ungehorsamkeit. Es ist an der Zeit, zu rebellieren.“

Quelle: instagram.com

Alle Erlöse des Songs kommen der Kampagnen-Gruppe Extinction Rebellion zugute. Der Track wurde letzten Monat in Stockholm aufgenommen und stellt die erste The 1975-Kollaboration überhaupt dar – ein klares Zeichen, wie sehr Klima- und Umweltschutz der Band am Herzen liegen. Wie ihr Manager Jamie Oborne verrät, hat sein Plattenlabel Dirty Hit inzwischen sämtliche Einweg-Plastikartikel aus dem Büro verbannt.

Auch CDs würden künftig ohne Plastikprodukte auskommen. „Statt [Plastik] als Schadstoff zu ignorieren, minimieren wir es, indem wir ab sofort nur noch leichtgewichtiges Vinyl machen“, schildert er gegenüber der Zeitung ‚The Guardian‘. Das sei zwar „nicht schick“, verbrauche jedoch zwei- bis dreimal weniger Ressourcen als in der Branche üblich.