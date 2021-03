Gwen Stefani: Neuer Song „Slow Cap“ und Reunion von No Doubt?

12.03.2021 16:30 Uhr

Mit „Slow Clap“ hat US-Pop-Superstar Gwen Stefani ihre erste neue Single im Jahr 2021 veröffentlicht.

„Slow Clap“ hat Gwen Stefani gemeinsam mit dem Songwriter & Produzent Ross Golan und Songwriter Luke Niccoli geschrieben, dem selben Team, mit dem sie auch an ihrer Ende 2020 erschienenen Single „Let Me Reintroduce Myself“ gearbeitet hat.

Der neue Song begeistert mit dem klassischen Gwen Stefani-Sound und mischt Pop mit Einflüssen aus Reggae und Hip-Hop.

Darum geht’s in „Slow Clap“

Im Gespräch mit Zane Lowe auf Apple Music erzählt Stefani, die Mitte der 80er Jahre No Doubt mitbegründete, worum es in dem Song geht: „Man geht immer durch verschiedene Phasen in seinem Leben, in denen man sich selbst in Frage stellt und sich fragt: ‚Was soll ich eigentlich machen? Wer bin ich? Bedeute ich etwas? Warum bin ich?‘ Es geht auch darum, dass ich, obwohl ich weiß, dass ich meine 15 Minuten Zeit gehabt habe, noch ein bisschen mehr machen will, warum nicht? Wenn sie mich lassen, werde ich sie mir nehmen.“

No Doubt-Reunion?

Die 51-jährige Sängerin verrät, dass sie immer über ihre vergangenen Songs nachdenkt, wenn sie neue Musik macht und gibt zu, dass sie „keine Ahnung hat, was die Zukunft bringt”. Somit schließt sie auch ein mögliches Comeback der ‚Don’t Speak‘-Hitmacher nicht aus. „Es ist eine wirklich große Sache, und ich [denke darüber nach]. Ich denke so viel über die ganze Musik nach. Wenn man neue Musik schreibt, [denkt man] über alles nach, was man gemacht hat. Sicherlich ist es surreal zu denken, dass das schon so lange her ist. Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft damit zu tun hat. Weißt du, was ich meine? Es ist unmöglich.“

Das ist Gwen Stefani

Gwen Stefani ist dreifache Grammy-Gewinnerin und benötigt als international erfolgreiche Solo-Künstlerin und Frontfrau von No Doubt keine große Vorstellung mehr. Insgesamt hat der Weltstar in ihrer Karriere global bereits über 50 Millionen Einheiten verkauft.

Ihr 2015 veröffentlichtes Soloalbum „This Is What The Truth Feels Like” ist direkt auf Platz 1 der amerikanischen Billboard Top 200 eingestiegen. In den USA ist sie außerdem als Coach in der Talent-Show „The Voice“ aktiv. (Bang/KT)