Hailee Steinfeld: Disst sie in neuem Song ihren Ex Niall Horan?

Hailee Steinfeld veröffentlichte einen neuen Trennungs-Song. Die 23-Jährige, die öffentlich bekannt zuletzt mit dem ehemaligen One Direction-Sänger Niall Horan zusammen war, hat ein neues Lied herausgebracht.

‚I Love You’s‘ heißt der Track und ist auch ein kleines Kopfnicken zu dem Song ‚No More „I Love You’s“‚ der berühmten Musiklegende Annie Lennox von 1995. Hailees Song ist eine Auskopplung aus ihrem zweiteiligen Musikprojekt, das sie ebenfalls demnächst veröffentlichen will.

Bye Bye Herzschmerz

In einem Statement zu dem neuen Song erklärte die Sängerin ihre Beweggründe hinter den Lyrics: „Nachdem ich eine Trennung durchgemacht habe, habe ich beschlossen, mich erst einmal auf mich selbst zu konzentrieren und zu heilen, ohne mich von irgendwelchen anderen Beziehungen ablenken zu lassen.“

Diese Entscheidung habe ihr Kraft und vor allem die Stärke gegeben, den Herzschmerz hinter sich zu lassen. „Da ist etwas sehr Ermächtigendes dran, wenn man entscheidet, was das Beste für einen ist und sich selbst an die oberste Stelle stellt. Darum geht es in diesem Song.“

Zuvor veröffentlichte Hailee auch den Song ‚Wrong Direction‘, der darauf hindeutet, dass Niall – obwohl sein Name nicht explizit genannt wird – sie sogar betrogen haben soll.