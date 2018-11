Halsey fleht Fans um Hilfe an

Mittwoch, 28. November 2018 22:53 Uhr

Sängerin und Songwriterin Halsey (24) hat sich in den letzten zwei Jahren in allerlei Köpfe und Herzen gesungen. Jetzt veröffentlichte sie ein Video auf Instagram und bittet ihre Fans um Hilfe, denn sie hat eine Schreibblockade!

„Alles was ich heute schreibe, klingt wie ein Myspace-Song von 2008 oder eine schlechte Beatles-Kopie. Hilfe!” schreibt die Sängerin unter das kurze Video. Sie scheint nicht ganz aufzugeben, denn immerhin spielt sie in dem Video Gitarre, aber so richtig gelingen will es ihr irgendwie nicht.

Ständig in Bewegung

Was eigentlich ziemlich ungewöhnlich für Halsey ist, denn in den vergangenen zwei Jahren lieferte sie einen Hit nach dem anderen. Seit ihrem Debüt-Album “Badlands” 2015 stand die Maschine einfach nicht still: Neben Kooperationen mit Künstlern wie Rapper G-Eazy (29) oder auch DJ Khaled (43) schrieb sie auch Hits für andere und tourte viel. Vielleicht wird das alles jetzt ein bisschen viel …

Quelle: instagram.com



Aber auch privat war bei der jungen Frau viel Los. Nach der gescheiterten Beziehung mit Rapper G-Eazy, stellte sie kurz vor ihrem 24.Geburtstag auch ihr ganzes Leben in Frage. Waren die Freundschaften, die sie hatte, wirklich die Richtigen?

“Mutterersatz oder Heiler”

Kurzum analysierte sie alle Beziehungen in ihrem Leben: „Dabei habe ich festgestellt, dass ich meinen Mitmenschen und Freunden viel mehr gebe, als ich von ihnen zurückbekomme. Ich bekomme wirklich nicht viel zurück. Was ist da los? Erst habe ich es mit Humor genommen und mich als Mutterersatz oder Heiler gesehen, doch dann habe ich diese Single geschrieben und damit erklärt, dass ich nicht noch einmal jemandem alles gebe, wenn diese Person mir nichts zurückgibt”, erzählte sie im Interview mit dem Radiosender “KissFM”.

Quelle: instagram.com



Puuh! Da war einiges los bei Halsey. Jetzt scheint zumindest ihre Kreativität erstmal die Notbremse zu ziehen, in dem ihr Kopf einfach nichts mehr ausspuckt. Vielleicht würde ihr da eine Pause auch mal ganz gut tun.