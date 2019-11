Harald Glööckler versucht sich nun auch als Schlagersänger

Harald Glööckler ist ein echtes Allround-Talent. Der 54-Jährige arbeitet vor allem als Designer, veröffentlichte aber auch schon diverse Ratgeber wie „Jede Frau ist eine Prinzessin“. Selbst als Schauspieler hat sich der Unternehmer schon versucht. 2015 stand er immerhin für (eine Minirolle) in „Fünf Freunde 4“ vor der Kamera.

Doch nun möchte der Paradiesvogel mit Hilfe seines neuen Songs „VIP“ offenbar auch im Musik-Business durchstarten. Einen Schritt, den er bereits vor 25 Jahren wagte, der große Erfolg blieb ihm damals aber verwehrt. 1994 performte er seine Single „Pompöös Is My Life“ immerhin mehrmals an der Seite von Jürgen Drews (74). Der Song soll in naher Zukunft mit dem Kölner Party-Schlagerproduzenten Mike Rötgens aufgenommen werden. Der arbeitete schon für Tim Toupet, Micky Krause oder Guildo Horn.

Songs für’s Partyvolk?

Mit seinem ehemaligen Kollegen hat Harald offensichtlich ein Vorbild gefunden, denn genau wie der selbsternannte „König von Mallorca“, möchte nun auch der Modeschöpfer das Party-Volk auf der spanischen Insel zum Tanzen bringen und zeigte sich vorab schonmal von sich selbst überzeugt: „Es wird ein großartiger Song voller Lust und Lebensfreude“, erklärte er der ‚Bild‘-Zeitung. „Und wie man berühmt wird, weiß ich schließlich. Aber ein neuer Pavarotti wird wohl nicht aus mir werden.“

Statt „König von Mallorca“ könne er ja dann „der Köönig“ werden“, so Glööckler weiter. „Ich bin 1994 zusammen mit Jürgen Drews aufgetreten und habe damals einen Krönungsmantel samt Krone getragen. Kurz darauf wurde dieser Look zum Markenzeichen von Jürgen Drews. Ich finde, es ist an der Zeit, dass ich mir die Krone zurückhole.“

„Der hat gerade noch gefehlt!“

Einer der das schon mehr oder weniger geschafft hat ist Michael Wendler (47). Der Schlagerstar scheint jedenfalls von den gesanglichen Qualitäten des 54-Jährigen überzeugt zu sein. „Ich kann mir gut vorstellen, dass es erfolgreich wird! Ich mag ihn – und Mallorca ist für jeden Spaß zu haben“, so der Freund von Laura Müller (19) gegenüber der ‚Bil'“-Zeitung.

Doch ausgerechnet der derzeit wohl beliebteste Stimmungsmacher des Ballermanns Mickie Krause (49), scheint so gar keine Lust auf noch einen Quereinsteiger zu haben, der davon träumt auf Malle groß rauszukommen. „Der Mann hat gerade noch gefehlt! Als hätten wir nicht schon genügend Knalltüten an der Playa …“ Ob er damit wohl auch den Wendler meint?