Harry Styles: Alles über das neue Album „Fine Line“

Mehr als zwei Jahre sind bereits ins Land gegangen, seit Harry Styles letztmals Musik veröffentlichte. Vor wenigen Wochen hatte die Wartezeit schließlich ein Ende: mit „Lights Up“ legte der 25-jährige Brite eine brandneue Single mit einem aufsehenerregenden Video vor, das in Mexiko entstanden war.

Der Song ist nicht nur der erste Vorgeschmack auf Harrys zweites Album – sondern gleichzeitig auch ein starkes musikalisches Statement, dass man es mit einem Künstler zu tun hat, der stets unvorhersehbar bleibt.

Ein beginnendes Epos

„Lights Up” ist weltweit hoch in den Charts vertreten und verzeichnet bereits mehr als hundert Millionen Videoviews bzw. Audiostreams – nun steht auch der Veröffentlichungstermin des zweiten Harry Styles-Albums fest. Ab dem 13. Dezember erscheint der Longplayer mit zwölf Songs.

Im Frühling 2017 veröffentlichte Styles seine erste Solo-Single: den sechsminütigen, epischen Pianosong „Sign Of The Times“. Die Musikwelt war überrascht und der ‚Rolling Stone‘ kürte die Single zum „Song des Jahres 2017“. Doch „Sign Of The Times“ war lediglich der Beginn.

Im 2017 erschien Harry Styles selbstbetiteltes Debütalbum und setzte sich sofort an die Spitze der Charts in den USA und Großbritannien. In den Offiziellen Deutschen Charts peakte „Harry Styles“ auf Platz fünf.

Ob er mit diesem Album an seine alten Erfolge anknüpfen kann, wird sich dann zeigen. Es bleibt jedenfalls spannend.