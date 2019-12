Harry Styles dank halluzinogener Pilze an der Chart-Spitze?

Harry Styles hat es mit seiner neuen Platte geschafft, seit bereits zwei Wochen die Spitze der amerikanischen Charts anzuführen. Das ‚Fine Line‘-Album des 25-jährigen Sängers steht auf dem ersten Platz der amerikanischen ‚Billboard-Charts‘. Bei der Produktion der Songs, stand er unter dem Einfluss halluzinogener Pilze, die seine Kreativität seiner Meinung nach positiv beeinflusst haben.

‚Fine Line‘ ist das erste Album, das es schaffte, ganze zwei Wochen die Spitze der amerikanischen ‚Billboard-Charts‘ anzuführen, seitdem Ed Sheerans ‚No.6 Collaborations Project‘-Album im Juli und August vierzehn Tage lang auf dem selben Platz war.

Quelle: instagram.com

„Ich bin kein Politiker“

Unter den Top-Fünf der Charts befindet sich zudem ‚Christmas‘ von Michael Bublé, ‚Please Excuse Me for Being Antisocial‘ von Roddy Ricch, Mariah Careys ‚Merry Christmas‘ und ‚When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘ von Billie Eilish.

Harry hatte vor kurzem erklärt, dass ihm das Experimentieren mit halluzinogenen Pilzen bei der Kreation seiner neuen Platte geholfen hätte. In einem Interview mit ‚Apple Musics Beats 1‘ enthüllte der Frauenschwarm: „Bei den Aufnahmen des Albums ging es vor allem um Freiheit. Ich hatte ein besonderes Erlebnis… Das Album aufzunehmen war wie… Ich fühlte mich glücklicher. Und ich war mit meinen Freunden zusammen und wir waren in Malibu, ich fühlte mich so sicher. Es war so, ich wollte ein paar halluzinogene Pilze essen, ich werde sie nehmen. Es war an der Zeit, Spaß zu haben. Ich meine, wir waren in Malibu. Ich bin 24. Außerdem bin ich in der Musikbranche. Ich bin kein Politiker. Ich denke nicht, dass das so verrückt ist.“