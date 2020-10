26.10.2020 20:15 Uhr

Harry Styles: Das ist sein Musikvideo zum Song „Golden“

Britenstar Harry Styles hat heute sein extrem beschwingtes Musikvideo zum Song „Golden“ veröffentlicht, den er an der Amalfiküste gedreht hat.

Harry Styles meldet sich zurück. Der Schauspieler und Ex-Sänger von „One Direction“ veröffentlichte heute sein Musikvideo zum Song „Golden“. Der Song eröffnet sein letztes Album „Fine Line“, das allerdings bereits im Dezember 2019 erschienen ist.

Nach der Auskopplung von „Lights Up“ und den Singles „Adore You“ und „Watermelon Sugar“ ist „Golden“ der vierte Song aus dem furiosen Album. Der Indie-Track mit dem Arena-Popsound wurde gerade als Single ausgekoppelt und läuft in den Radiostationen von Großbritannien und in den USA derzeit rauf und runter.

Welttournee-Pläne für das Jahr 2021

In diesem Frühjahr war Styles einer von unzähligen Stars und zehntausenden von Musikern rund um den Globus, die aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie ihre geplante Tourtermine verschieben mussten. Seine Europa-Tour sollen nach letztem Stand (voraussichtlich) im kommenden Februar starten.

Die Nordamerika-Termine sollte eigentlich im August 2021 beginnen und mit zwei Shows zum Thema „Halloween“ in New York City abgeschlossen werden. Doch nach der Entwicklung der jüngsten Zeit steht auch das alles wieder in den Sternen. (PV)

