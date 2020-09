16.09.2020 11:00 Uhr

Harry Styles muss Welttournee verschieben

Harry Styles verschiebt seine geplante Welttournee aufgrund der Corona-Pandemie. Fans, die sich gefreut haben, müssen nun also ganz stark sein.

Der „Watermelon Sugar“-Interpret sollte dieses Jahr eigentlich in Südamerika, Mexiko, Australien und Neuseeland auf der Bühne stehen. Jetzt hat ihm Corona jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Er musste verschieben

Aufgrund der bestehenden Gefahr durch COVID-19 musste Harry seine Konzertdaten jetzt jedoch vorerst absagen. Nun hofft der ehemalige One Direction-Star, dass er seine Fans wenigstens im nächsten Jahr glücklich machen kann. Auf Twitter schrieb er:

„Die Gesundheit und Sicherheit von allen bleibt unsere höchste Priorität, deshalb muss ich leider alle meine Shows für 2020 in Südamerika, Mexiko, Australien und Neuseeland verschieben. Ich hoffe, dass ich die Shows wie geplant 2021 spielen kann, aber ich werde die Situation in den nächsten Wochen und Monaten weiter beobachten. Ich kann es nicht abwarten, euch alle auf Tour zu sehen, sobald es wieder sicher ist.“

Quelle: instagram.com

Mehr zum Thema:

Er nutzte die Auszeit

Eigentlich sollte Harrys „Love On Tour“-Konzertreise am 29. September in Monterrey, Mexiko starten. Danach waren Auftritte in Brasilien, Argentinien, Chile, Peru, Kolumbien, Neuseeland und Australien geplant.

Auch den Nordamerika-Teil der Tour sowie seine geplanten Konzerte in Europa musste der Musiker vorerst absagen. Doch die Auszeit hat Harry bisher gut genutzt: Möglicherweise können seine Fans schon bald mit neuer Musik rechnen, wie er kürzlich verriet: „Ich habe so viel geschrieben.“

Quelle: instagram.com

Galerie

Sicherheit hat oberste Priorität

Über seinen Account auf Twitter erklärte Harry Styles: „Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir das Auftreten schon immer am meisten Spaß gemacht hat. In Zeiten wie diesen jedoch, ist die Sicherheit und der Schutz der Tournee-Crew, Fans und allen auf der ganzen Welt oberste Priorität… Deshalb wird die anstehende Tournee durch das Vereinigte Königreich und Europa bis auf das Jahr 2021 verschoben. Tickets, die bereits gekauft wurden, werden für diese Shows gültig sein. In der Zwischenzeit werden wir die Situation weltweit beobachten und euch in den nächsten Monaten wieder ein Update geben.“

Quelle: instagram.com

Er fordert Rücksicht

Der ehemalige One Direction-Star rief seine Fans dazu auf, die sozialen Distanzierungsmaßnahmen einzuhalten und forderte alle dazu auf, „freundlich mit jedem umzugehen“. Der 26-jährige Popstar hatte zuvor enthüllt, dass er diese Zeit in der Selbstisolation nutzt, um Italienisch zu lernen.