Harry Styles: Neues Video mit „Fleabag“-Star Phoebe Waller-Bridge

02.01.2021 10:52 Uhr

Harry Styles veröffentlichte gerade die Single "Treat People With Kindness". Im dazugehörigen Video ist auch "Fleabag"-Star Phoebe Waller-Bridge zu sehen.

Harry Styles (26, „Watermelon Sugar“) begibt sich in seinem neuesten Musikvideo zu „Treat People With Kindness“ auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Aber nicht allein. In dem Schwarzweiß-Clip ist er neben einem echten Schauspielstar zu sehen: „Fleabag“-Erfinderin Phoebe Waller-Bridge (35).

Gleich zu Beginn des Retro-Videos, das an Neujahr (1. Januar) veröffentlicht wurde, ist die Golden-Globe- und Emmy-Gewinnerin in einem edlen Anzug zu sehen. In einem Büro zeigt sie einem Mann ihr Mitgefühl, indem sie ihm über die Wange streicht. Einen Augenblick später betritt Styles in Glitzerjackett, weißer Hose und mit Fliege eine Bühne und beginnt, seine neueste Single aus dem Album „Fine Line“ zu singen. Später taucht Waller-Bridge im Publikum auf und wird von ihm auf die Bühne geholt, bevor die beiden gemeinsam eine heiße Sohle aufs Parkett legen.

Inszeniert wurde das Video des ehemaligen One-Direction-Stars von Regisseur Gabe Turner (40, „I Am Bolt“). Auf Twitter verriet der Filmemacher, dass es bereits zu Beginn des vergangenen Jahres abgedreht wurde – noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. „Hatte nicht realisiert, wie viel Glück wir hatten, das damals erleben zu können“, schrieb er. Die Zusammenarbeit mit Harry Styles und Phoebe Waller-Bridge bezeichnete der Filmemacher als „absolutes Karriere-Highlight“.

Shot this at the beginning of last year! Didn’t realize how lucky we were to experience this at the time! Harry & Phoebe – an absolute career highlight! Fitting that it goes out today hoping that in 2021 we can return to some kind of normal. #TPWK https://t.co/xN8Oy36bKf

— Gabe Turner (@GabeTurner73) January 1, 2021