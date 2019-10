Harry Styles releast mit „Lights Up“ ersten Song nach zwei Jahren

Harry Styles hat seinen neuen Song ‚Lights Up‘ veröffentlicht. Fans des ehemaligen One Direction-Sängers können sich nach zwei Jahren mit der Herausgabe der Hauptsingle von seinem zweiten Soloalbum endlich wieder über neue Musik ihres Idols freuen.

Harry Styles brachte das Musikvideo zu dem Song heraus, in dem er hauptsächlich ohne Hemd und beim Tanzen mit anderen leicht bekleideten Leuten zu sehen ist. Der Track wurde von Tyler Johnson und Kid Harpoon produziert, die auch an dem Songtext mitschrieben. Anfang der Woche waren Fans auf Werbeplakate aufmerksam geworden, die weltweit zu finden waren und ein Hinweis auf Harrys neue Musik waren.

Er ist nervös

Die riesigen Poster waren in London, Tokyo, New York, Los Angeles und Australien zu bestaunen und trugen den Schriftzug ‚Do You Know Who You Are‘. Der einzige Hinweis, dass es sich dabei um Werbung für die neue Musik des 25-Jährigen handelte, war dessen bekanntes Motto, TPWK – Treat People With Kindness – das am unteren Ende der Plakate zu lesen war. Die Frage „Do you know who you are?“ stellt der Künstler im Refrain in ‚Lights Up’.

Der ‚Carolina‘-Künstler verriet vor Kurzem, dass er „nervös“ war, sein neues Album Stevie Nicks vorzuspielen. In einem Gespräch mit dem ‚The Face‘-Magazin erklärte er: „Es ist zweischneidig. Man ist immer aufgeregt, wenn man Leuten seine Musik zum ersten Mal vorspielt. […] Man ist zufrieden mit etwas und dann sagt jemand, für den man so viel Respekt hat und den man bewundert: ‚Das gefällt mir sehr.'“

Stevie beschrieb Harrys LP als „spektakulär“ und enthüllte, dass die neue Musik Welten von dem Material entfernt sei, das er in seiner Zeit mit One Direction und mit seinem ersten Soloalbum aufnahm.