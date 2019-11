Harry Styles überrascht Fans in Berlin: Die Fotos!

Damit hätten die Harry-Styles-Fans sicher nicht gerechnet. Keiner der fünfzig Fans, die per Gewinnspiel eine Teilnahme an der exklusiven Harry-Styles Listening-Session gewonnen hatten und sich am gestrigen Dienstag, den 26. November, in den Berliner Ikonic Studios einfanden, hätte wohl im Traum damit gerechnet, dass der britische Superstar höchstpersönlich vorbei schauen würde.

Doch genau das ist passiert. Dementsprechend groß war die allgemeine Fassungslosigkeit und Freude beim „Silent Listening“, als der 25-Jährige Ex-One-Direction-Sänger sich – ebenfalls mit Kopfhörern ausgestattet und im schwer angesagten Opa-Look – unangekündigt unter seine deutschen Anhänger mischte.

Zwischen den Songs nahm sich Styles Zeit, um sich mit den Fans zu unterhalten, am Ende gab es ein gemeinsames Gruppenfoto.

Erscheint im Dezember

Das Event, bei dem einige der Songs des neuen Albums „Fine Line“ vorgestellt wurden, fand in Zusammenarbeit mit dem „Listening Club“ statt. Das neue Werk erscheint am 13. Dezember und enthält u.a. die Single „Lights Up“ (u.a. Platz drei in UK) und den Song „Watermelon Sugar“, den er jüngst in der US-TV-Show „Saturday Night Live“ vorgestellt hatte.

Anlässlich der Veröffentlichung seine zweiten Albums findet ein weiteres spezielles Event statt: unter dem Titel „Harry Styles – Fine Line live at the Forum – One Night Only“ wird er am 13. Dezember in Los Angeles auftreten.