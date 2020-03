Harry Styles verschiebt seine Tour ins nächste Jahr

Harry Styles hat seine Tournee durch das Vereinigte Königreich und durch Europa bis zum Jahr 2021 verschoben. Der ‚Falling‘-Musikkünstler hat seine Tournee, die eigentlich am 15. April in Birmingham in England beginnen sollte, wegen der globalen Coronavirus-Krise verschoben.

Sicherheit hat oberste Priorität

Über seinen Account auf Twitter erklärte Harry Styles: „Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir das Auftreten schon immer am meisten Spaß gemacht hat. In Zeiten wie diesen jedoch, ist die Sicherheit und der Schutz der Tournee-Crew, Fans und allen auf der ganzen Welt oberste Priorität… Deshalb wird die anstehende Tournee durch das Vereinigte Königreich und Europa bis auf das Jahr 2021 verschoben. Tickets, die bereits gekauft wurden, werden für diese Shows gültig sein. In der Zwischenzeit werden wir die Situation weltweit beobachten und euch in den nächsten Monaten wieder ein Update geben.“

Der ehemalige One Direction-Star rief seine Fans dazu auf, die sozialen Distanzierungsmaßnahmen einzuhalten und forderte alle dazu auf, „freundlich mit jedem umzugehen“. Der 26-jährige Popstar hatte zuvor enthüllt, dass er diese Zeit in der Selbstisolation nutzt, um Italienisch zu lernen.