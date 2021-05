Hat sich Brad Pitt in diese Sängerin verguckt?

Hat sich Brad Pitt in diese Sängerin verguckt?

30.05.2021 20:22 Uhr

Geht das was zwischen Brad Pitt und der frisch gebackenen Schauspielerin Andra Day? Der Schauspieler scheint die Sängerin schon eine ganze Weile im Visier zu haben und zwar schon seit einigen Wochen.

Brad Pitt soll bei der Oscar-Verleihung im April angeblich heftig mit Andra Day backstage geflirtet haben. Das sagte eine Quelle gegenüber dem „Mirror“. Pitts Interesse an dem aufstrebenden Star kommt inmitten seines jüngsten Siegs in seinem andauernden Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie, in dem er das gemeinsame Sorgerecht erlangte.

Ist Brad Pitt in ihren Bann geraten?

Der 57-Jährige soll der Musikerin regelrecht verfallen sein, nachdem er sie auf der Preisverleihung gesehen hatte in der Union Station in Los Angeles. Dort sollen sie dann unter anderem bei einem intensiven Blickkontakt gesichtet worden sein.

„Sie flirteten hinter der Bühne und sollen sogar Nummern getauscht haben“, erklärte der Insider. „Es könnte natürlich auch nur professionell sein, aber einige von Brads Kumpels haben darüber gesprochen, was für ein großartiges Paar sie abgeben würden.“

Andra Day ist jetzt auch Schauspielerin

Andrea Day wurde mit ihrem gefeierten R&B-Albums „Cheers To The Fall“ im Jahr 2015 bekannt, wurde jedoch in jüngerer Zeit für ihre Arbeit auf der großen Leinwand bekannt. Abgesehen von kleinen Rollen in „Marshall“ und „Cars 3“ (beide 2017) ist der bisher größte Film der 37-Jährigen „The United States Vs. Billie Holiday“, in dem sie die legendäre titelgebende Jazzsängerin spielt.

Sie hörte auf zu rauchen und trank viel Gin

Sie riskierte für die Rolle in dem von Lee Daniels inszenierten Film, körperliche Veränderungen, indem sie mit dem Rauchen aufhörte und anfing, viel Gin zu trinken. Im März gestand sie „PBS NewsHour“, dass „es wahrscheinlich eines der ungesundesten Dinge gewesen sei, die sie je getan habe“. Es hätte ihr allerdings geholfen Holidays raue Stimme so richtig nachzuahmen.

Für die Rolle wurde sie mit einem Golden Globe ausgezeichnet und sogar für einen Oscar nominiert.

Brad Pitt steckt in Sorgerechtsstreit mit Angelina Jolie

Brads angebliches Anbändeln mit Day sollte dem Hollywood-Star gelegen kommen, hat er doch den Kopf frei für Flirts, nachdem er einen Schritt näher dran an dem gemeinsamen Sorgerecht für die Kinder mit Angelina Jolie ist. Die Entscheidung war Berichten zufolge ein schwerer Schlag für die Schauspielerin, da sie verärgert gewesen sei, dass der Vorsitzende Richter ihr oder ihren Kindern nicht erlaubte, auszusagen.

Eine ihr nahestehende Person behauptete gegenüber „Page Six“, sie habe keine Einwände gegen die Sorgerechtsentscheidung, sondern sehe eher einen Mangel an „Fürsorge für ihre Familie“. Das Gericht würde ihrer Meinung nach „nicht alle Probleme berücksichtigen, die ihre Familie betreffen“.