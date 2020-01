Hayley Williams findet ihre neue Single „schon fast furchteinflößend“

Hayley Williams hat ihre neue Single „Simmer“ vom kommenden Soloalbum enthüllt.Produziert wurde die Nummer von Paramore-Bandkollege Taylor York.

„Ich bin dermaßen bereit und so unglaublich demütig, dieses Projekt mit der Welt teilen zu dürfen“, sagt Williams. „Es zu erschaffen war ein fast schon furchteinflößendes, ermutigendes Erlebnis.“

„Ich kann endlich ausatmen“

Und weiter: „Einige meiner stolzesten Momente als Texterin passierten beim Schreiben von „Petals for Armor“. Und ich war in der Lage, mir hinsichtlich der Instrumentierung die Hände ein wenig schmutziger zu machen als sonst. Ich bin in einer Band mit meinen Lieblingsmusikern, daher verspürte ich bei Paramore-Alben nie die Notwendigkeit, mich in die Rolle eines zentralen Akteurs zu begeben.“

Dabei habe sie viel Unterstützung erhalten: „An meiner Seite waren dabei einige der Menschen, die mir am allernächsten stehen. Ihre jeweiligen Talente strahlen hell über das gesamte Album. Ich habe den Eindruck, dass wir uns alle gegenseitig besser machen und das Resultat ist etwas, das exakt so klingt und sich anfühlt, wie ich es mir erhoffte.“

Quelle: instagram.com

Nun sei es an der Zeit das Ergebnis mit der Welt zu teilen: „Ich kann endlich ausatmen. Ich freue mich sehr darauf, den Leuten eine andere Seite von mir zu offenbaren, mit der ich mich auch selbst in der jüngsten Zeit vertraut gemacht habe.“