Hayley Williams plant das Comeback von Paramore

Hayley Williams wurde eins als Sängerin der Band Paramore bekannt. Doch mittlerweile versucht sie, ohne ihre ehemaligen Kollegen durchzustarten.

Mit „Petals for Armor“ hat die Musikerin im Mai ihre erste Soloplatte herausgebracht, nachdem ihre Band 2018 verkündet hat, eine Pause einzulegen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von hayley williams (@yelyahwilliams) am Mai 7, 2020 um 3:11 PDT

Band plant Reunion

Alle Paramore-Fans sollten sich jedoch keine Sorgen machen: Hayley plant definitiv mit einer Reunion der „The Only Exception“-Interpreten. So sagte sie im Gespräch mit dem „Vogue“-Magazin: „Ich kann nicht abstreiten, dass es in der Geschichte Frontfrauen gab, die eine Solokarriere starteten und nicht zurückkehrten. Hier muss ich also Vertrauen haben, dass die Band weiß, dass ich mich nicht nach etwas Besserem umschaue.“

Die Musikerin findet ihren vorübergehenden Wandel zur Solokünstlerin nicht sehr ungewöhnlich. „Ich sehe ständig, wie Leute wie Julian Casablancas und Thom Yorke mehrere Platten herausbringen und dann zurück zu ihren Bands kehren. Sie machen ihren eigenen Mist und niemand denkt, dass es den Strokes oder Radiohead schaden könnte“, erklärte sie.

Paramore soll davon profitieren

Hayley hofft, dass sie dabei neue Inspirationen sammeln kann, die sie anschließend zurück zu ihrer Band – die außerdem aus Taylor York und Zac Farro besteht – nehmen kann. „Dann kann ich sagen ‚Versucht diesen Mist, das ist ziemlich cool.'“ Für das Trio sei es absolut notwendig gewesen, Zeit getrennt voneinander zu verbringen. „Ich wusste, dass dies die Zeit war, in der wir es uns selbst schuldeten, Individuen zu sein und unsere Identität nicht in Paramore zu finden“, schilderte die 31-Jährige. (Bang)