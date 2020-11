26.11.2020 12:15 Uhr

Helene Fischer: Album und Bilderbuch müssen verschoben werden

Helene Fischer-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Die "Atemlos"-Sängerin musste jetzt nicht nur ihre alljährliche Weihnachtsshow absagen, sondern nun auch ihr kommendes Album verschieben.

In diesem Jahr trifft es Helene Fischer und ihre Fans gleich doppelt hart. So musste die 36-Jährige nicht nur wegen der anhaltenden Corona-Krise erstmalig seit 2011 ihre beliebte ZDF-Weihnachtsshow absagen, sondern nun auch die Veröffentlichung ihres “Meine schönsten Momente Vol. 1” verschieben.

„Ich bin unendlich traurig“

Ein kleiner Lichtblick dürfte aber sein, dass die Fans an Weihnachten nicht komplett auf die Schlagersängerin verzichten müssen. So wird es statt einer fetten TV-Produktion mit großem Live-Publikum eine Alternativ-Sendung geben. Die trägt den Namen “Meine schönsten Momente” und wird ein Zusammenschnitt der besten Duette aus den vergangenen neun Jahren sein.

Über ihr reichlich abgespecktes TV-Highlight sagt Helene selbst: “Meine Fernsehshow am ersten Weihnachtsfeiertag ist auch für mich als Künstlerin immer wieder etwas ganz Besonderes, denn sie lebt von der Vielfalt und Abwechslung. Daher bin ich unendlich traurig, dass ich das erste Mal nicht live auf der Bühne stehen und meiner Leidenschaft – zu unterhalten – nicht nachgehen kann.“

„Vielleicht sogar mehr Highlights als zuvor“

Dennoch freue sie sich auf die Alternativlösung, die sie ihren Fans zu Weihnachten anbieten kann. „Umso spannender fand ich es, eine Spezialausgabe zusammenzustellen, wie es sie in dieser Form noch nicht gegeben hat, vielleicht sogar mehr Highlights als in jeder anderen Ausgabe zuvor.”

Die CD mit dem Soundtrack zu Helenes alternativer Weihnachtsshow hätte ursprünglich eigentlich am 4. Dezember veröffentlich werden sollen, doch muss nun um eine Woche nach hinten verschoben werden und kommt somit voraussichtlich am 11. Dezember. „Die Produktion des aufwändigen Buches wird nicht rechtzeitig fertig“, verriet ein Insider gegenüber klatsch-tratsch.de.

Dennoch dürften die Fans somit ausreichend Zeit haben, um sich in aller Ruhe auf „Meine schönsten Momente“ einzustimmen. Die gleichnamige Show wird am 1. Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr bei ZDF, ORF und SRF ausgestrahlt. Zu sehen gibt es einen Zusammenschnitt aus den letzten neun Jahren mit den denkwürdigsten Auftritten von Helene Fischer mit ihren Gaststars.

Arbeitet sie an neuen Songs?

Laut Medienberichten soll die Produktion länger dauern als erwartet. Und auch Helene soll noch nicht alle ihrer 40 handverlesenen Songs zusammengestellt haben. Zum verschobenen Release gab es von Fischer bisher noch keine Stellungnahme.

Aber auch insgesamt dürfte die hübsche Blondine alle Hände voll zu tun haben, denn wie ihr Ex Florian Silbereisen erst kürzlich in seiner Show andeutete, könnte bald noch mehr neue Musik von Helene kommen: „Ich glaube, sie arbeitet schon fleißig an neuen Songs.“

Galerie

Zwei Versionen von „Die schönsten Momente“

„Die Helene Fischer Show – Meine Schönsten Momente Vol. 1“ bestehen aus 40 persönlich ausgewählte Songs, versammelt auf einem exklusiven Doppelalbum (2CD, 24-seitiges Booklet) mit einmaligen Duetten, Klassikern, Megahits und jeder Menge Gänsehautmomenten.

Die Deluxe Edition umfasst zusätzlich eine DVD bzw. Blu-ray, auf der alle Performances der CD in bester Sendequalität enthalten sind. Außerdem besticht das Bundle durch ein liebevoll gestaltetes 60-seitiges Fotobuch! Alle Bilder wurden von Fischer persönlich ausgsucht.

Tracklist „Die schönsten Momente“

CD 1

01. Queen + Adam Lambert & Helene Fischer – Who Wants To Live Forever

02. James Blunt & Helene Fischer – OK

03. Bryan Adams & Helene Fischer – When You’re Gone

04. Josh Groban & Helene Fischer – Angel

05. Unheilig & Helene Fischer – So wie Du warst

06. Santiano & Helene Fischer – Weit übers Meer

07. Kerstin Ott & Helene Fischer – Regenbogenfarben

08. The Kelly Family & Helene Fischer – Mash Up

09. Helene Fischer – Bring Me To Life

10. Kiefer Sutherland & Helene Fischer – Open Road

11. Luis Fonsi & Helene Fischer – Despacito & Échame La Culpa

12. Eros Ramazzotti & Helene Fischer – Per Il Resto Tutto Bene

13. Leona Lewis & Helene Fischer – Run

14. Loreen & Helene Fischer – Euphoria

15. Tom Jones & Helene Fischer – Sexbomb

16. Elvis Presley & Helene Fischer – Just Pretend

17. Celine Tam & Helene Fischer – You Raise Me Up

18. Melanie Oesch & Helene Fischer – Atemlos durch die Nacht

19. Matthias Schweighöfer & Helene Fischer – Durch den Sturm

20. Helene Fischer – Merci Chérie

CD 2

01. Peter Maffay & Helene Fischer – Nessaja

02. Mark Forster & Helene Fischer – Wie früher mal dich

03. Roland Kaiser & Helene Fischer – Shallow

04. Sunrise Avenue & Helene Fischer – It’s My Life

05. Helene Fischer – Ich bin bereit

06. Andrea Bocelli & Helene Fischer – The Prayer

07. Nick Carter & Helene Fischer – Backstreet Boys Medley

08. Stephanie Stumph & Helene Fischer – Herzbeben

09. Gregor Meyle & Helene Fischer Falling – Slowly

10. Maite Kelly & Helene Fischer – Liebe lohnt sich

11. Max Giesinger & Helene Fischer – Fields Of Gold

12. Freya Ridings & Helene Fischer – Castles

13. Ina Regen & Helene Fischer – Heast as net

14. Rea Garvey & Helene Fischer – Hallelujah

15. Naturally 7 & Helene Fischer – Hello

16. Helene Fischer – Never Enough

17. Michael Bolton & Helene Fischer – Make You Feel My Love

18. Gregory Porter & Helene Fischer – Purple Rain

19. Olly Murs & Helene Fischer – Up

20. The Crossed Swords Pipes + Drums & Helene Fischer – Amazing Grace

(DA/PV)

