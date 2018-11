Helene Fischer: Briten lästern über Bierhallen-Musik und Swift-Abklatsch

Freitag, 23. November 2018 15:15 Uhr

Nachdem das „Forbes“-Magazin Helene Fischer unter die Top 10 der sogenannten Top-Verdienerinnen im Musikbusiness weltweit gekürt hatte, fragten sich viele im Ausland: Wer ist eigentlich diese Helene Fischer?

Im britischen „Guardian“ wurde die unbekannte Deutsche den Lesern ausführlich vorgestellt und dort hieß es dann: „Fischer (34) ist ein Superstar der deutschen Schlagerszene – ein Sound, der in zwei Richtungen geht. Zum einen ist es eine Art Bierhallen-Musik, die sich mit Fragen rund um Alkohol, Frauen und die Bundesrepublik auseinandersetzt. Und zum anderen verkörpert Fischer eine Rolle: die treue Frau, deren Herz vor Atemlosigkeit verstummt, wenn sie an ihren hingebungsvollen Mann denkt.“

An Helene Fischer wird kein gutes Haar gelassen

Ups, Helene klingt also nach Bierhalle? Um Musik zu veranschaulichen, wird sie gerne mit ähnlich klingenden Künstlern verglichen. In Helenes Fall mit Taylor Swift: „Schlager ist ein spiritueller Zwilling der Country-Musik, nur hat Fischer ein aggressives Synth-Pop-Update daraus gemacht, so als wäre sie die deutsche Taylor Swift.“

Der „Guardian“ macht kein Geheimnis daraus, wie sie Fischer finden. Die deutsche Blonde soll bloß nicht noch erfolgreicher werden: „Vielleicht wird Fischers Pop-Erfolg Swift und Perry dazu anspornen, das Beil für immer zu begraben und sich gegen diesen mächtigen europäischen Herausforderer zusammenzuschließen, bevor sie noch weiter oben auf der Liste steht. Oder vielleicht nicht.“ Frau Fischer steht hoffentlich drüber! Wir finden ihre Musik jedenfalls super! Lasst doch die Briten lästern…